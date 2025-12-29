Ông Trump tiết lộ điện đàm “rất hiệu quả” với ông Putin trước cuộc gặp Tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm cuộc gặp vào tối 28/12 (giờ địa phương) với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trò chuyện “rất hiệu quả”, Tổng thống Mỹ viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Điện Kremlin xác nhận hai Tổng thống đã điện đàm với nhau, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nội dung cuộc trao đổi.

Ông Trump sẽ gặp ông Zelensky tại bang Florida. Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Ukraine nói với Axios rằng ông kỳ vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận về khung hòa bình trong các cuộc thảo luận. Theo các thông tin được tiết lộ, kế hoạch này sẽ yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn trước khi tiến tới bất kỳ giải pháp dàn xếp lâu dài nào.

Moscow nhiều lần bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn tạm thời, cho rằng điều này chỉ tạo điều kiện để quân đội Ukraine tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng. Thay vào đó, Nga khẳng định chỉ chấp nhận một nền hòa bình lâu dài nếu Kiev công nhận những “thực tế lãnh thổ mới” và cam kết trung lập, phi quân sự hóa cũng như “phi phát xít hóa”.

Đầu tuần này, ông Zelensky cũng công bố đề xuất hòa bình mới gồm 20 điểm, mà ông cho biết đã được thảo luận với các quan chức Mỹ. Moscow lập tức bác bỏ kế hoạch này, coi đó là không thể chấp nhận. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergey Ryabkov tuyên bố hôm thứ Sáu rằng đề xuất của Kiev “khác biệt một cách căn bản” so với kế hoạch mà Moscow và Washington đang thảo luận, và “gần như không thể gọi là một kế hoạch hòa bình”.

Hôm thứ Bảy, phát biểu trong cuộc họp với các tướng lĩnh Nga, Tổng thống Putin cho biết một số “người thông minh” ở phương Tây đang đưa ra cho Kiev những điều khoản hòa bình “tương đối hợp lý”, bao gồm các bảo đảm an ninh trong một khuôn khổ tốt, một chương trình phục hồi kinh tế, cũng như lộ trình khôi phục quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, theo ông Putin, Kiev vẫn “không vội” giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, ngay cả khi những điều kiện thuận lợi như vậy được đưa ra.

Nếu chính quyền Ukraine tiếp tục né tránh một giải pháp hòa bình, Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình trên chiến trường, Tổng thống Putin cảnh báo.

Trước đó, ông Ryabkov cho biết một thỏa thuận giải quyết xung đột hiện đang “rất gần”, và Moscow “hoàn toàn” cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình. Dù vậy, ông cũng cảnh báo rằng Kiev cùng các đồng minh châu Âu đã “gia tăng gấp đôi” nỗ lực nhằm phá hoại khả năng đạt được một thỏa thuận.

Theo RT