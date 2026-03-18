Lộ hình ảnh VinFast Viper, kiểu dáng gần giống Air Blade

Những hình ảnh đầu tiên của VinFast Viper bất ngờ xuất hiện, hé lộ một mẫu xe máy điện mới trong phân khúc phổ thông.

Kiểu dáng thể thao, góc cạnh

Chiều 18/3, những hình ảnh thực tế đầu tiên của VinFast Viper được lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin từ người đăng tải, đây chưa phải phiên bản thương mại cuối cùng của Viper mà chỉ phục vụ công tác hoàn thiện trước thời điểm ra mắt.

Thiết kế của Viper mang đường nét khác biệt so với các mẫu xe VinFast trước đây. Ảnh: Hữu Long.

Tương tự hình ảnh phác họa trước đó, VinFast Viper sở hữu thiết kế thể thao, khác biệt hoàn toàn với các mẫu xe đã ra mắt trước đó. Tổng thể thiết kế này có xu hướng gần với các mẫu xe tay ga chạy xăng phổ thông, thay vì kiểu dáng trung tính như nhiều mẫu xe điện khác.

Phần đầu xe được tạo hình góc cạnh, cụm đèn chiếu sáng LED đặt thấp, kết hợp dải đèn định vị phía trên giúp tăng khả năng nhận diện. Trong đó, thiết kế đèn trước khá giống với Honda Air Blade hay Vario.

Đầu xe nổi bật với cụm đèn chính LED đặt thấp, đi kèm đèn định vị hình cánh chim. Ảnh: Hữu Long.

Thân xe có các đường nét dứt khoát, phần ốp hai bên phối màu tạo điểm nhấn. Yên xe liền khối, kéo dài về phía sau, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Xe được trang bị phanh đĩa ở bánh trước, kết hợp hệ thống treo sau dạng lò xo trụ.

Khu vực sàn để chân được thiết kế rộng và phẳng, hướng đến tính thực dụng khi sử dụng trong đô thị.

Di chuyển hơn 150 km/lần sạc

Về vận hành, VinFast Viper sử dụng động cơ điện BLDC đặt trong bánh sau, công suất tối đa 3.000 W. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 70 km/h và tăng tốc từ 0-50 km/h trong khoảng 15 giây.

VinFast Viper bên cạnh tủ đổi pin. Ảnh: Hữu Long.

VinFast Viper sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, có thể lắp thêm một viên pin phụ để tăng quãng đường di chuyển.

Thời gian sạc tiêu chuẩn từ 0 đến 100% khoảng 4 giờ 30 phút, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị.

Theo công bố của VinFast, quãng đường di chuyển tối đa đạt khoảng 156 km khi trang bị đủ 2 pin. Trên thực tế, con số này có thể giảm đi do điều kiện vận hành thay đổi.

VinFast Viper giá bao nhiêu?

Hiện tại, VinFast niêm yết Viper ở mức 39,9 triệu đồng cho phiên bản chưa bao gồm pin và 45,5 triệu đồng nếu mua kèm pin. Trong tầm giá này, Viper cạnh tranh với Yadea Voltguard U50 (36,9 triệu đồng), Yadea Velax H Plus (36,9 triệu đồng), Dat Bike Quantum S3 (34,9 triệu đồng) và Quantum S2 (42,9 triệu đồng).

Đầu xe của Viper gợi nhớ đến Honda Air Blade hay Vario. Ảnh: Hữu Long.

Mở rộng sang nhóm xe tay ga chạy xăng, các đối thủ có thể kể đến Honda Lead (39,5-45,6 triệu đồng), Vario 125 (40,7-41,2 triệu đồng), Air Blade 125 (42,2-47,8 triệu đồng), Yamaha Freego S (34,5 triệu đồng), Latte (38,2-38,8 triệu đồng).

Hiện VinFast chỉ mới nhận đặt cọc cho Viper, chưa công bố thời điểm mở bán chính thức. Với thiết kế mới và cấu hình hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế, Viper được kỳ vọng sẽ là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe máy điện phổ thông.