Nga ồ ạt phóng tên lửa và UAV vào thủ đô của Ukraine

Nga tiến hành đợt không kích lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Moscow tuyên bố đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng dân sự Nga.

Rạng sáng 2/7, Nga đã tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều tuần qua. Moscow tuyên bố đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

Kiev hứng mưa tên lửa và UAV

Trước khi các cuộc tấn công diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo nguy cơ Nga mở một đợt không kích quy mô lớn trong đêm. Ông cũng quyết định rút ngắn chuyến thăm Dublin nhân dịp Ireland bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) kéo dài 6 tháng.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 10 người đã thiệt mạng. Một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra khi một quả đạn đánh trúng trực tiếp một tòa chung cư, khiến 6 tầng của công trình bị sập một phần.

Hình ảnh do Reuters ghi nhận cho thấy lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng trong lúc mặt trời vừa mọc và nhiều đám cháy vẫn bùng phát tại nhiều khu vực trong thành phố.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho biết 56 người bị thương. Khoảng 36 địa điểm trên khắp thủ đô đã bị hư hại sau đợt tập kích.

Trước đó, ông Klitschko cho biết trong số những người bị thương có các nhân viên y tế và tài xế của một trạm xe cứu thương. Một số người vẫn mắc kẹt bên trong các tòa nhà bị hư hại.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa dữ dội bốc lên từ tầng cao của một tòa nhà trên đại lộ Shevchenko ở trung tâm Kiev. Tại nhiều khu vực khác, cửa kính bị sức ép từ các vụ nổ thổi bay, nhiều ô tô bị phá hủy hoàn toàn.

Phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp trong thành phố. Chính quyền khu vực bao quanh Kiev cũng xác nhận có thương vong do các cuộc tấn công.

Trong đêm, còi báo động phòng không được kích hoạt trên phần lớn lãnh thổ Ukraine. Nhiều người dân mang theo trẻ nhỏ, đồ đạc, lều bạt và cả thú cưng xuống trú ẩn tại các ga tàu điện ngầm. Đây được xem là đợt tập kích dữ dội nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ giữa tháng 6.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, đang có chuyến thăm Nhật Bản, kêu gọi các đối tác phương Tây khẩn trương tăng cường viện trợ phòng không.

"Đừng trì hoãn các quyết định về phòng không cho Ukraine. Đây là yêu cầu cấp thiết nhất của chúng tôi sau một đêm kinh hoàng tại Kiev", ông viết trên mạng xã hội X.

Ba Lan, quốc gia thành viên NATO và EU, đã điều tiêm kích xuất kích trong thời gian ngắn như một biện pháp phòng ngừa trước khi xác nhận không có vụ xâm phạm không phận nào xảy ra. Phần Lan cũng tạm thời thiết lập khu vực hạn chế bay tại phía đông Vịnh Phần Lan trước khi dỡ bỏ vài giờ sau đó.

Hai bên tiếp tục leo thang các cuộc tập kích

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành một "cuộc tấn công quy mô lớn" bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên bộ, trên biển cùng máy bay không người lái.

Theo Moscow, các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở quân sự, hạ tầng năng lượng và sân bay tại Kiev cùng nhiều địa điểm khác.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là đòn trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự Nga, song không nêu chi tiết.

Cơ quan này cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 327 UAV trong đêm, bao gồm cả các máy bay không người lái bị đánh chặn trên những vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm. Tuy nhiên, Điện Kremlin đến nay vẫn bác bỏ đề xuất này.

Thời gian gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, gây ra cuộc khủng hoảng nhiên liệu trên diện rộng tại quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và buộc Moscow phải nhập khẩu xăng từ Ấn Độ.

Thống đốc vùng Novosibirsk, ông Andrey Travnikov, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu tại khu vực cách Moscow hơn 3.000 km đang ngày càng nghiêm trọng. Chính quyền sẽ ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng khẩn cấp.

Tại vùng Nizhny Novgorod, một cuộc tấn công bằng UAV khiến một người thiệt mạng, bốn người bị thương và làm hư hại một cơ sở công nghiệp. Khu vực này là nơi đặt nhà máy lọc dầu NORSI - một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ bảy UAV trên địa bàn.

Ở vùng Belgorod giáp biên giới Ukraine, một người đàn ông thiệt mạng và vợ ông bị thương sau khi một UAV đánh trúng ngôi nhà của họ.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin về thương vong do cả hai phía công bố. Nga và Ukraine đều khẳng định họ không cố ý tấn công nhằm vào dân thường.

Theo Reuters