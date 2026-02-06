Trung Quốc ra mắt xe điện chạy bằng pin natri-ion đầu tiên trên thế giới, phạm vi hoạt động 400 km

CATL cho biết loại pin này cung cấp công suất gấp 3 lần pin LFP ở mức –30°C, duy trì hơn 90% phạm vi hoạt động ở –40°C và vẫn ổn định khi xuống tới –50°C.

Tập đoàn pin khổng lồ của Trung Quốc CATL cùng hãng ôtô Changan đã công bố mẫu xe du lịch đầu tiên trên thế giới sử dụng pin natri-ion.

Công nghệ pin này, dự kiến được đưa ra ứng dụng thực tiễn vào giữa năm 2026, có thể giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ đồng thời cải thiện hiệu suất trong điều kiện nhiệt độ cực nóng và cực lạnh.

Theo các báo cáo, mẫu xe ra mắt dự kiến đạt phạm vi hoạt động khoảng 248 dặm (400 km) theo chu trình thử nghiệm tiêu chuẩn của Trung Quốc. Nếu thành công, công nghệ này sẽ được mở rộng áp dụng cho nhiều dòng xe điện khác, báo hiệu khả năng chuyển dịch khỏi các loại pin phụ thuộc lithium.

Vào tháng 4/2025, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới đã giới thiệu pin natri-ion Naxtra, với kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 6 năm nay.

Pin natri bắt đầu xuất hiện

Ngày 4/2, CATL và Changan công bố mẫu xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới sử dụng pin natri-ion, đánh dấu bước tiến quan trọng của công nghệ lưu trữ năng lượng thế hệ mới, theo Electrek.

Mẫu xe được giới thiệu là Changan Nevo A06, còn được gọi là Qiyuan A06, đóng vai trò nền tảng đầu tiên cho công nghệ pin mới này. Ngoài mẫu xe ra mắt, pin natri-ion dự kiến sẽ được tích hợp trên nhiều dòng xe khác trong danh mục sản phẩm của Changan.

Kế hoạch cung ứng bao phủ nhiều thương hiệu con, bao gồm Qiyuan, Deepal, Avatr và Uni, qua đó mở đường cho việc áp dụng rộng rãi công nghệ này trên nhiều phân khúc phương tiện.

Sau khi CATL ra mắt pin natri-ion Naxtra vào tháng 4 năm ngoái, công nghệ này bắt đầu chuyển từ giai đoạn khái niệm sang triển khai thực tế. Các cell pin đạt mật độ năng lượng lên tới 175 Wh/kg, tương đương với pin lithium sắt phosphate (LFP), cho thấy khả năng ứng dụng thực tế trong thời gian gần thay vì chỉ mang tính thử nghiệm, theo InsideEVs.

Gần đây, công nghệ này đã được đưa vào khai thác thương mại với việc ra mắt bộ pin natri-ion Tianxing II của CATL dành cho xe thương mại hạng nhẹ, cho thấy sự sẵn sàng cho sản xuất quy mô lớn. Đối với xe điện du lịch, bộ pin natri-ion 45 kWh tương tự sẽ được sử dụng, cho phép phạm vi hoạt động ước tính khoảng 248 dặm (400 km) theo chu trình CLTC của Trung Quốc.

Để so sánh, phiên bản Nevo A06 bán tại thị trường Trung Quốc sử dụng pin lithium-ion 63,18 kWh với phạm vi hoạt động tối đa 630 km (397 dặm) theo CLTC, nhưng hiệu suất giảm mạnh trong điều kiện thời tiết cực lạnh.

Theo CATL, hiệu suất này một phần đạt được nhờ kiến trúc cell-to-pack, cho phép tích hợp trực tiếp các cell vào bộ pin, giảm cấu trúc trung gian và cải thiện hiệu quả sử dụng không gian. Dù công nghệ này không đạt mật độ năng lượng như pin lithium giàu niken, nhưng sự cân bằng giữa chi phí, độ an toàn và độ bền khiến nó phù hợp với các mẫu xe điện giá phải chăng, phạm vi hoạt động ngắn đến trung bình, cũng như các hệ thống lưu trữ năng lượng tĩnh.

Nguồn năng lượng xe điện tối ưu cho mùa đông

Ưu thế lớn nhất của pin natri-ion Naxtra nằm ở hiệu suất trong điều kiện thời tiết cực lạnh – lĩnh vực mà nhiều loại pin lithium gặp hạn chế lớn.

Theo dữ liệu hiệu suất, pin có khả năng cung cấp công suất xả ở mức –30°C cao gấp 3 lần so với các hệ thống LFP tương đương. Điều này giúp xe duy trì khả năng phản hồi và nguồn năng lượng sử dụng được trong môi trường thường làm giảm hiệu quả vận hành, theo CATL.

Sự suy giảm phạm vi hoạt động trong thời tiết lạnh cũng giảm đáng kể. Pin được cho là vẫn giữ hơn 90% phạm vi hoạt động ngay cả ở mức –40°C, tránh tình trạng giảm hiệu suất nghiêm trọng thường thấy ở cả pin LFP và pin nickel-manganese-cobalt.

Công suất đầu ra của pin được thiết kế duy trì ổn định xuống tới –50°C, giúp vận hành đáng tin cậy trong một số môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất, theo InsideEVs.

Ngoài khả năng chịu nhiệt, công nghệ này được kỳ vọng tiếp tục phát triển khi vật liệu và thiết kế cell được cải tiến. Các phiên bản trong tương lai dự kiến mở rộng phạm vi hoạt động lên khoảng 310–372 dặm (500–600 km), giúp tăng khả năng ứng dụng vượt ra ngoài các dòng xe phạm vi ngắn.

Kết hợp với chi phí vật liệu thấp hơn và đặc tính an toàn được cải thiện, những lợi thế trong điều kiện khí hậu lạnh có thể khiến pin natri-ion trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn cho xe điện hoạt động trong môi trường đa dạng và khắc nghiệt.

CATL gần đây cũng công bố loại pin xe điện 5C mới, được cho là có thể sạc đầy trong 12 phút và đạt tuổi thọ hơn một triệu dặm, nhằm giải quyết các lo ngại toàn cầu về thời gian sạc và độ bền của pin.

Theo IE