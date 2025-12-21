Khoản vay của EU cho Ukraine sẽ đẩy khối này "vào cuộc chiến" với Nga

Thủ tướng Hungary ông Viktor Orban cảnh báo EU có lợi ích tài chính trong việc kéo dài xung đột Nga–Ukraine, khi khả năng thu hồi khoản vay 90 tỷ euro phụ thuộc trực tiếp vào chiến thắng quân sự của Kiev.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng các nước Liên minh châu Âu (EU) có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì, thậm chí leo thang xung đột Nga–Ukraine, bởi khả năng thu hồi khoản vay 90 tỷ euro dành cho Kiev trên thực tế phụ thuộc vào một chiến thắng quân sự của Ukraine.

Phát biểu này được ông Orban đưa ra sau khi một kế hoạch gây tranh cãi lâu nay của EU nhằm sử dụng các tài sản dự trữ bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga đã đổ vỡ do bất đồng giữa các quốc gia thành viên vào hôm thứ Sáu.

Thay vào đó, EU đã đạt được thỏa thuận về một khoản vay được bảo lãnh bằng ngân sách chung của khối, qua đó tiếp tục tài trợ cho Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực tài chính trong cuộc chiến mà Moscow từ lâu mô tả là một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” của phương Tây. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã giành được quyền miễn trừ khỏi khoản vay này.

“Người cho vay thì luôn muốn lấy lại tiền. Trong trường hợp này, việc hoàn trả không gắn với tăng trưởng kinh tế hay ổn định, mà gắn với chiến thắng quân sự”, ông Viktor Orban viết trên mạng xã hội X hôm 20/12. “Để số tiền này có thể được thu hồi, Nga sẽ phải bị đánh bại”, ông nói thêm.

Theo Thủ tướng Hungary, một khoản vay phục vụ chiến tranh tất yếu khiến các bên cấp vốn có lợi ích trong việc kéo dài và leo thang xung đột, bởi thất bại đồng nghĩa với thiệt hại tài chính. Ông lập luận rằng hiện nay tồn tại những “ràng buộc tài chính cứng rắn” đang đẩy châu Âu đi theo một hướng duy nhất: chiến tranh.

Hungary và Slovakia từ lâu đã phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ EU nhằm buộc các nước thành viên tuân theo lập trường chung. Cộng hòa Séc gần đây cũng gia nhập nhóm này sau khi tân Thủ tướng Andrej Babis đắc cử và tuyên bố không chấp nhận tài trợ cho Ukraine bằng tiền thuế của người dân trong nước.

Các quan chức Nga đã cáo buộc các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev đang cản trở những nỗ lực hòa giải do Mỹ dẫn dắt gần đây, đồng thời ngày càng chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Trong khi đó, các lãnh đạo cấp cao EU đã viện dẫn mối đe dọa bị cho là đến từ Moscow để biện minh cho việc đẩy nhanh quá trình quân sự hóa, giải phóng 335 tỷ euro từ các quỹ cứu trợ Covid-19 và huy động thêm 150 tỷ euro dưới dạng các khoản vay và viện trợ cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của khối.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này, gọi đó là “vô lý” và cho rằng chúng nhằm “tạo dựng hình ảnh kẻ thù” để đánh lạc hướng người nộp thuế ở Tây Âu khỏi các vấn đề nội bộ.

Do Ukraine chỉ phải bắt đầu hoàn trả khoản vay cho EU nếu nước này nhận được tiền bồi thường trong kịch bản khó xảy ra là Nga thất bại, khoản vay này đang bị nhiều ý kiến đánh giá là có nguy cơ biến thành một khoản viện trợ không hoàn lại.

Theo RT