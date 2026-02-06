Một tướng cấp cao của Nga bị bắn và được chuyển gấp tới bệnh viện ở Moscow

Vị tướng lĩnh cấp cao của Nga bị bắn tại Moscow trong bối cảnh nhiều tướng lĩnh Nga liên tiếp bị ám sát kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát.

Một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga, Trung tướng Vladimir Alexeyev, đã được chuyển gấp tới bệnh viện sau khi bị bắn tại Moscow hôm 5/2 theo giờ địa phương, các nhà điều tra cho biết, trong vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức quân sự cấp cao.

Ông Alexeyev là Phó Tổng cục trưởng GRU, cơ quan tình báo quân sự của Nga. Cấp trên của ông, ông Igor Kostyukov, đang dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine tại Abu Dhabi về các khía cạnh an ninh liên quan đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Văn phòng công tố Moscow cho biết ông Alexeyev, người sinh ra tại Ukraine thời Liên Xô, đã bị bắn nhiều phát tại một tòa nhà dân cư ở khu vực tây bắc Moscow bởi một kẻ tấn công chưa xác định danh tính, sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, một số sĩ quan cấp cao của Nga đã bị ám sát, và Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công này. Trong một số trường hợp, tình báo quân đội Ukraine đã nhận trách nhiệm.

Kể từ tháng 12/2024, 3 quan chức khác cùng cấp bậc với ông Alexeyev – trung tướng – đã bị sát hại tại hoặc gần Moscow.

Các vụ tấn công đã khiến những blogger quân sự có ảnh hưởng tại Nga bất bình, đồng thời đặt ra câu hỏi vì sao những nhân vật cấp cao như vậy lại thiếu sự bảo vệ đầy đủ. Trong ít nhất hai trường hợp, mục tiêu bị sát hại ngay bên ngoài nhà riêng.

Người đứng đầu Cục Huấn luyện Lục quân thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom gài dưới ô tô của ông vào ngày 22/12/2025.

Theo Reuters