Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev không đủ khả năng tài chính để duy trì quân đội 800.000 binh sĩ sau xung đột với Nga và kêu gọi phương Tây tài trợ như một bảo đảm an ninh hậu chiến.

Kiev muốn viện trợ của phương Tây cho việc tài trợ và duy trì quân đội được đưa vào các bảo đảm an ninh sau khi xung đột kết thúc.

Ông Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không đủ khả năng tài chính để duy trì một quân đội khoảng 800.000 binh sĩ sau khi xung đột với Nga chấm dứt, đồng thời cho biết ông muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây cho quân đội như một phần của các bảo đảm an ninh hậu xung đột.

Tháng 1/2025, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine có khoảng 880.000 binh sĩ. Tuy nhiên, các phiên bản bị rò rỉ của lộ trình hòa bình do Mỹ đề xuất hồi tháng trước được cho là kêu gọi giới hạn lực lượng này ở mức 600.000 người sau khi xung đột kết thúc. Kiev cùng các đồng minh châu Âu lập luận rằng Ukraine cần một quân đội lớn hơn để răn đe mối đe dọa giả định từ Nga – điều mà Moscow bác bỏ là “vô lý” – và đã đưa ra con số 800.000 binh sĩ.

Phát biểu với báo giới hôm cuối tuần trước, ông Zelensky được hỏi liệu Kiev có thể duy trì 800.000 quân nhân tại ngũ sau khi xung đột được giải quyết hay không.

“Ukraine có thể tự mình tài trợ cho một quân đội như vậy nếu có lệnh ngừng bắn hay không? Không, chúng tôi không thể. Chúng tôi không có đủ nguồn lực tài chính”, ông Zelensky nói. “Đó là lý do tôi đang đàm phán với các nhà lãnh đạo phương Tây, bởi tôi coi việc các đối tác tài trợ một phần cho quân đội của chúng tôi là một bảo đảm an ninh”.

Trong nhiều tuần qua, các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev đã tìm cách huy động nguồn tài chính để cứu vãn nền kinh tế và quân đội Ukraine đang gặp khó khăn. Tuần này, họ đã không thể thông qua một khoản vay “bồi thường” được bảo đảm bằng khoảng 210 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách khổng lồ của Ukraine.

Thay vào đó, các lãnh đạo EU lựa chọn phương án vay chung, dự kiến huy động 90 tỷ euro (105 tỷ USD) trong 2 năm tới, qua đó cuối cùng chuyển gánh nặng chi phí sang người nộp thuế. Các quan chức cấp cao EU nói với Politico rằng các khoản vay này sẽ khiến người dân phải trả khoảng 3 tỷ euro tiền lãi mỗi năm trong suốt thời gian khoản vay còn hiệu lực.

Nga từ lâu đã cáo buộc các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev kéo dài xung đột bằng lập trường cứng rắn và việc tiếp tục hỗ trợ tài chính. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói tuần này rằng EU dường như đang “ám ảnh với việc tìm tiền để tiếp tục chiến tranh”.

Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận bền vững nào cũng phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bao gồm tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời thừa nhận thực tế lãnh thổ mới.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, hiện đang có mặt tại Miami để đàm phán với các quan chức cấp cao của Mỹ và mô tả ngày làm việc đầu tiên là “mang tính xây dựng”, với các cuộc thảo luận dự kiến tiếp tục.

Theo RT