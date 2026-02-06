Binh sĩ Ukraine chỉ cho đơn vị Anh cách in 3D linh kiện drone ngay sát chiến trường

Những kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine đang khiến một đơn vị của Lục quân Anh áp dụng công nghệ mà đã cho thấy hiệu quả trong cuộc chiến với Nga: in 3D các bộ phận của drone ngay gần nơi chúng được cần đến nhất.

Trung tá Ben Irwin-Clark, chỉ huy Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Irish Guards - một đơn vị bộ binh tinh nhuệ - nói với Business Insider rằng quyết định in drone và linh kiện drone của tiểu đoàn “chắc chắn là một bài học chúng tôi rút ra từ Ukraine”.

Kể từ khi phối hợp huấn luyện với binh sĩ Ukraine trong một đợt luân phiên, tiểu đoàn đã tăng cường đáng kể công tác chuẩn bị cho tác chiến bằng drone, và in 3D giữ vai trò then chốt trong nỗ lực này.

Cuộc chiến tại Ukraine đã cho thấy các quân đội phải thích ứng, thử nghiệm và thay thế trang bị bị hư hỏng nhanh đến mức nào - thường là nhanh hơn nhiều so với khả năng đáp ứng của các chuỗi cung ứng truyền thống.

Ông Ben Irwin-Clark cho biết, trong vài tháng làm việc cùng lực lượng Ukraine, tiểu đoàn đã thấy rõ tầm quan trọng then chốt của các drone cỡ nhỏ trên chiến trường. Đến nay, đơn vị đã đào tạo 78 trong tổng số 300 quân nhân trở thành người điều khiển hoặc huấn luyện viên drone.

Đơn vị này cũng sớm nhận ra rằng huấn luyện với drone đồng nghĩa với việc drone sẽ thường xuyên bị hỏng. Thay vì chờ đợi các nhà sản xuất hoặc các quy trình mua sắm chính thức vốn kéo dài, tiểu đoàn quyết định tự sửa chữa và cải tiến drone ngay trong nội bộ, vì cách này nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Vệ binh Ireland của Quân đội Anh đã thành lập một 'trung tâm drone', bao gồm cả việc ứng dụng công nghệ in 3D để sản xuất các linh kiện máy bay không người lái. Ảnh: Sinéad Baker.

Công nghệ in 3D có thể rút ngắn thời gian mua sắm trang bị từ vài tuần xuống chỉ còn vài giờ. Tốc độ này giúp việc huấn luyện luôn sát thực tế và tiết kiệm chi phí, đồng thời có ý nghĩa trực tiếp trên chiến trường, nơi chiến thuật và nhu cầu trang bị có thể thay đổi chỉ trong vài ngày, buộc các đơn vị phải có giải pháp ngay lập tức.

Hiện nay, máy in 3D của đơn vị đang sản xuất bom con và các bản sao trang bị của Nga - những vật dụng mà trước đây đơn vị rất khó mua nhanh qua các kênh cung ứng thông thường.

Hoạt động này nằm trong “trung tâm drone” mới của tiểu đoàn - một cơ sở lần đầu tiên được xây dựng trong Lục quân Anh, cho phép binh sĩ tự sửa chữa drone và huấn luyện tác chiến bằng drone.

Quy mô của trung tâm này đang tiếp tục được mở rộng. Tháng trước, tiểu đoàn đã in thành công phần thân drone đầu tiên - một khung vỏ có thể lắp pin, cảm biến và động cơ - mang lại cách lắp ráp drone nhanh, rẻ, và dự kiến sẽ được triển khai thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Cận cảnh khung thân drone đầu tiên được xuất xưởng bằng công nghệ in 3D của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Vệ binh Ireland. Ảnh: Sinéad Baker.

Ông Ben Irwin-Clark cho biết, về lâu dài, đơn vị đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ việc sử dụng công nghệ in 3D. Ở giai đoạn hiện tại, trọng tâm vẫn là sao chép và tái tạo các công nghệ sẵn có, lĩnh vực mà ông thừa nhận là còn ở “giai đoạn sơ khai”. Về sau, theo ông, binh sĩ sẽ có thể tự thiết kế và in ra những cải tiến của riêng mình.

Ông dẫn ví dụ từ chiến trường Ukraine, nơi các lực lượng đã cải biến drone mua trên thị trường để thả đạn dược, bằng cách in 3D các bộ phận gắn thêm. Đây chính là kiểu đổi mới xuất phát từ tuyến dưới mà ông muốn binh sĩ Anh học theo.

Mục tiêu tiếp theo, ông nói thêm, là đưa năng lực in 3D trở nên cơ động, bằng cách trang bị máy in 3D trên các phương tiện, để linh kiện có thể được sản xuất ngay sát chiến trường, chỉ trong vài giờ thay vì phải chờ nhiều ngày.

Tốc độ triển khai ngay sát khu vực giao tranh là yếu tố sống còn, điều mà cuộc chiến tại Ukraine đã chứng minh rất rõ.

Ukraine sử dụng in 3D trong tác chiến

Lực lượng Ukraine đã dùng công nghệ in 3D để sản xuất thân drone và các linh kiện ngay gần tiền tuyến. Nhờ đó, họ có thể lắp drone mới hoặc sửa drone bị hỏng và đưa trở lại sử dụng chỉ trong vài giờ, thay vì phải chờ nhiều ngày để được cấp trang bị thay thế.

Một binh sĩ Ukraine cầm trên tay loại đạn drone được sản xuất bằng công nghệ in 3D ngay tại xưởng chế tạo lưu động của Lữ đoàn đổ bộ đường không 25 - minh chứng điển hình cho cách quân đội nước này làm chủ công nghệ trong cuộc chiến. Ảnh: Getty.

Binh sĩ và các nhóm hỗ trợ khác cũng in 3D vỏ bom, sau đó nạp thuốc nổ vào bên trong. Đây là cách làm nhằm khắc phục tình trạng thiếu đạn, trong trường hợp vẫn còn sẵn thuốc nổ thô. Một nhóm tình nguyện cho biết rằng mỗi vỏ bom chỉ tốn chưa tới 4 USD, đủ rẻ để sử dụng linh hoạt và không cần tái thu hồi.

Các công ty Ukraine cũng đang in 3D cuộn dây cho drone điều khiển bằng cáp quang - loại drone không bị gây nhiễu sóng, vì được điều khiển trực tiếp bằng dây.

Hiện vẫn chưa rõ công nghệ in 3D được sử dụng rộng đến mức nào trong toàn bộ lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, công nghệ này đã trở thành một công cụ hỗ trợ quan trọng trong cuộc chiến mà có chi phí thấp, tốc độ triển khai nhanh và khả năng thích ứng quan trọng không kém gì công nghệ cao. Quân đội Ukraine nhỏ hơn nhiều so với Nga, nên đặc biệt hưởng lợi từ các trang bị rẻ tiền và có thể sản xuất nhanh.

Bài học từ Ukraine

Trung đoàn Irish Guards đã rút ra nhiều bài học quan trọng khi tham gia hỗ trợ Chiến dịch Interflex - sứ mệnh huấn luyện đa quốc gia do Anh dẫn đầu, với 14 quốc gia tham gia, đã đào tạo hơn 62.000 binh sĩ Ukraine.

Dù mục tiêu của Interflex là chia sẻ học thuyết tác chiến của phương Tây và NATO cho lực lượng Ukraine, binh sĩ Anh cũng đồng thời điều chỉnh lại cách huấn luyện của chính mình, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Ukraine.

Chiến dịch Interflex do Vương quốc Anh dẫn đầu không chỉ huấn luyện cho các binh sĩ kỳ cựu và tân binh Ukraine, mà còn là nơi quân đội Anh tiếp nhận ngược lại những bài học vô giá từ thực chiến. Ảnh: Getty

Những thay đổi này bao gồm khôi phục huấn luyện chiến hào, đánh giá lại các giả định về chiến tranh trên bộ trong tương lai, và bổ sung lưới chống drone trong các buổi huấn luyện.

Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến khác hẳn những gì quân đội phương Tây từng trải qua trong nhiều thập kỷ— một cuộc chiến tranh tiêu hao quy mô lớn, đối đầu với một đối thủ ngang tầm. Ngược lại, các chiến dịch gần đây của Mỹ và Anh chủ yếu là chống nổi dậy.

Trước thực tế đó, các nước NATO đã tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào những năng lực mà cuộc chiến cho thấy là đặc biệt cần thiết, trong đó có drone và các hệ thống chi phí thấp khác.

Drone và các vũ khí giá rẻ khác có thể không quá quan trọng với một số quân đội phương Tây, vì họ có sẵn nhiều vũ khí hiện đại và lực lượng không quân vượt trội. Chính vì thiếu những năng lực này, Ukraine ngay từ đầu buộc phải đầu tư mạnh vào drone.

Dù vậy, các quân đội phương Tây vẫn cho rằng drone sẽ tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột tương lai. Do đó, Mỹ, Anh và các nước khác đang tìm cách sử dụng loại vũ khí này sao cho hiệu quả nhất.

Ông Ben Irwin-Clark, phát biểu tại một buổi trình diễn huấn luyện gần đây, cho biết: “Việc làm việc cùng và huấn luyện các binh sĩ Ukraine thực sự rất truyền cảm hứng. Điều mà tôi không ngờ tới cách đây hơn 1 năm, khi chúng tôi bắt đầu tham gia Interflex, là chúng tôi lại học hỏi được nhiều đến như vậy”.

Theo BI