Tướng Iran phụ trách đóng cửa eo biển Hormuz tử nạn trong một cuộc không kích

Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại Bandar Abbas. Ông được cho là nhân vật đứng sau việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Một chỉ huy hải quân tinh nhuệ của Iran – người được cho là đã “bật đèn xanh” cho việc đóng cửa eo biển Hormuz – đã thiệt mạng trong một cuộc không kích hôm 26/3, theo một báo cáo.

Ông Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được cho là đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, nằm ngay trên eo biển Hormuz. Một quan chức Israel đã tiết lộ thông tin này với tờ Jerusalem Post.

Cho đến nay, cả Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lẫn quân đội Iran đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ không kích.

Thông tin về cái chết của ông Tangsiri xuất hiện sau hàng loạt vụ ám sát nhằm vào các nhân vật cấp cao của Iran, bao gồm người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini, người đứng đầu hội đồng an ninh Ali Larijani, và nhân vật chịu trách nhiệm trấn áp biểu tình Gholamreza Soleimani.

Theo các nguồn tin, chính ông Tangsiri là người đã ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải sống còn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Tuyến đường biển này trên thực tế đã bị phong tỏa kể từ khi chiến dịch Operation Epic Fury bắt đầu vào ngày 28/2.

Theo NYPost