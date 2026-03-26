Iran đặt bẫy, bố trí phòng không dày đặc chờ bộ binh Mỹ trên đảo Kharg

Iran được cho là đã rải mìn, tăng cường phòng không tại đảo Kharg – nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của họ – để đối phó khả năng Mỹ tấn công. Kịch bản đổ bộ có thể châm ngòi leo thang nguy hiểm tại Vịnh Ba Tư.

Iran đã thiết lập bẫy và điều động thêm binh lực cùng hệ thống phòng không tới đảo Kharg trong những tuần gần đây, nhằm chuẩn bị cho khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch kiểm soát hòn đảo này, theo nhiều nguồn tin nắm được báo cáo tình báo của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc việc sử dụng binh sĩ Mỹ để chiếm hòn đảo nhỏ nằm ở đông bắc Vịnh Ba Tư — “huyết mạch kinh tế” của Iran xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của nước này — như một đòn bẩy buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cảnh báo rằng một chiến dịch đổ bộ như vậy sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bao gồm nguy cơ thương vong cao cho binh sĩ Mỹ. Hòn đảo này được bảo vệ nhiều lớp, và Iran đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, Iran còn rải các loại bẫy như mìn chống bộ binh và chống thiết giáp xung quanh đảo, bao gồm cả khu vực bờ biển — nơi quân đội Mỹ có thể tiến hành đổ bộ nếu Tổng thống Trump quyết định triển khai chiến dịch.

Một số đồng minh của ông Trump cũng đặt câu hỏi nghiêm túc về việc liệu chiến dịch này có thực sự cần thiết hay không, bởi ngay cả khi chiếm được đảo Kharg, điều đó cũng không tự động giải quyết vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz hay ảnh hưởng của Iran lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa phản hồi ngay lập tức về các hoạt động của Iran tại Kharg.

Quân đội Mỹ trước đó đã tấn công đảo này vào ngày 13/3, với tuyên bố đã đánh trúng 90 mục tiêu, bao gồm các kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác. Tổng thống Trump cho biết các lực lượng Mỹ đã tránh tấn công hạ tầng dầu mỏ trên đảo “vì lý do nhân đạo”.

Một nguồn tin Israel cho biết có lo ngại rằng việc kiểm soát Kharg sẽ khiến lực lượng Mỹ phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vác vai của Iran, gây thương vong lớn. “Hy vọng là họ sẽ không mạo hiểm như vậy và thay vào đó chỉ tấn công các mỏ dầu, nhưng không ai có thể chắc chắn”, nguồn tin này nói với CNN.

Đô đốc nghỉ hưu James Stavridis cảnh báo: “Tôi sẽ rất lo ngại. Họ sẽ làm mọi cách để gây thương vong tối đa cho lực lượng Mỹ, cả trên biển lẫn khi bộ binh đặt chân lên lãnh thổ của họ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo các “kẻ thù” không nên tìm cách chiếm bất kỳ hòn đảo nào của Iran.

“Dựa trên một số dữ liệu, kẻ thù của Iran, với sự hỗ trợ của một quốc gia trong khu vực, đang chuẩn bị chiếm một trong các hòn đảo của Iran”, ông viết trên mạng xã hội X. “Mọi động thái của đối phương đều nằm trong tầm giám sát đầy đủ của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nếu họ vượt giới hạn, toàn bộ hạ tầng trọng yếu của quốc gia đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công không hạn chế”.

Trước đó, ông Qalibaf cũng nhấn mạnh Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái quân sự của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai binh lực.

Đảo Kharg có diện tích khá lớn, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải triển khai lực lượng đổ bộ quy mô lớn nếu muốn chiếm giữ. Hòn đảo nằm ở phía bắc Vịnh Ba Tư, cách xa eo Hormuz nhưng lại nằm gần các cơ sở dầu mỏ quan trọng của Iran.

Hai đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến Mỹ — chuyên về đổ bộ nhanh, tấn công và tập kích từ tàu đổ bộ — gần đây đã được triển khai tới Trung Đông. Các đơn vị này bao gồm hàng nghìn lính thủy đánh bộ, cùng tàu chiến đổ bộ, máy bay và phương tiện đổ bộ, và được cho là lực lượng có khả năng tham gia chiến dịch đảo Kharg cao nhất. Khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ cũng dự kiến được triển khai tới khu vực trong vài ngày tới.

Một nguồn tin khác cho biết CENTCOM đang duy trì sự giám sát liên tục từ trên không đối với đảo Kharg, cho phép họ phát hiện các thay đổi về địa hình và dấu hiệu bố trí bẫy.

Các cuộc không kích của Mỹ đã làm suy yếu một phần hệ thống phòng không và phòng thủ trên biển của đảo, bao gồm tên lửa HAWK và pháo phòng không Oerlikon, theo ông Stavridis.

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn có nguy cơ cao bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV từ Iran do khoảng cách gần với bờ biển nước này. Các quan chức Mỹ vẫn đang tranh luận nội bộ về việc liệu chiến dịch trên bộ có đáng với rủi ro hay không.

Một nguồn tin cho biết quân đội Mỹ luôn có kế hoạch phá hủy nhanh các thông tin và cơ sở nhạy cảm nếu các căn cứ bị đối phương chiếm giữ, và nhiều khả năng Iran cũng có những kế hoạch tương tự.

Các đồng minh vùng Vịnh cũng đang kín đáo kêu gọi chính quyền Trump không kéo dài chiến tranh bằng việc đưa bộ binh vào chiếm đảo Kharg hoặc tìm cách kiểm soát uranium làm giàu cao của Iran. Họ lo ngại điều này sẽ dẫn tới thương vong lớn, kích hoạt phản ứng trả đũa từ Iran nhằm vào hạ tầng khu vực và kéo dài xung đột.

Thay vào đó, các quốc gia vùng Vịnh đang thúc giục Mỹ tập trung vào việc phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran trước khi chiến tranh kết thúc — điều mà phía Mỹ cũng đồng thuận.

Trong những ngày gần đây, Lầu Năm Góc đã thông báo với các nước vùng Vịnh rằng phần lớn năng lực tên lửa đạn đạo và hành trình của Iran đã bị phá hủy, và Mỹ đang tiến gần tới việc hoàn tất danh sách mục tiêu, dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Ông Stavridis cho rằng một phương án khác để gây sức ép lên Iran là phong tỏa ngoài khơi đảo Kharg, khiến nước này không thể xuất khẩu dầu. “Điều này có thể thực hiện mà không cần đưa quân đổ bộ lên đảo”, ông nói.

Theo CNN