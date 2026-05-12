Những ai tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc?

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump có sự góp mặt của nhiều CEO doanh nghiệp lớn như Elon Musk, Tim Cook và các quan chức cao cấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ 13 đến 15/5. Ông Trump thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc lần trước vào tháng 11/2017 trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông. Khi đó, ông Trump được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón với nghi thức cấp cao tại Bắc Kinh, bao gồm: cùng đi tham quan Cố cung, tham dự yến tại Đại lễ đường Nhân dân, và hàng loạt cuộc gặp bàn về thương mại, vấn đề Triều Tiên và quan hệ Mỹ–Trung.

Chuyến thăm 2017 đặc biệt nổi bật vì Trung Quốc công bố các thỏa thuận thương mại trị giá khoảng 250 tỷ USD, ông Trump gọi đây là “chuyến thăm đáng nhớ và tuyệt vời”, quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung khi ấy được truyền thông mô tả khá tích cực.

Tuy nhiên sau đó, quan hệ Mỹ–Trung dần xấu đi do chiến tranh thương mại, vấn đề công nghệ và Huawei, Đài Loan, Biển Đông, cùng cạnh tranh AI và chip bán dẫn.

Những ai sẽ tháp tùng ông trong chuyến trở lại Trung Quốc sau 9 năm này đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Đội ngũ chủ doanh nghiệp hùng hậu

Một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng danh sách tháp tùng bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp lớn như: CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO GE Aerospace Larry Culp, cùng CEO Boeing Kelly Ortberg.

CEO Tesla Elon Musk (phải) và CEO Apple Tim Cook sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc từ 13-15/5. Ảnh: TVBS.

Theo vị quan chức này, các lãnh đạo doanh nghiệp khác đi cùng còn có Chủ tịch Meta Platforms Inc. Dina Powell McCormick, CEO BlackRock Larry Fink, CEO Blackstone Stephen Schwarzman, CEO Cisco Chuck Robbins, CEO Micron Technology Sanjay Mehrotra, CEO Mastercard Michael Miebach, CEO Qualcomm Cristiano Amon và CEO Visa Ryan McInerney.

CEO Boeing Kelly Ortberg hồi tháng 4 từng nói với Reuters rằng Boeing hy vọng chính quyền Trump có thể hỗ trợ thúc đẩy một đơn hàng lớn từ Trung Quốc vốn đã bị trì hoãn từ lâu.

Các nguồn tin trong ngành cho biết đơn hàng này có thể bao gồm 500 máy bay Boeing 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng sử dụng động cơ của GE.

Đây sẽ là đơn đặt hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc dành cho Boeing kể từ năm 2017. Bất kỳ thông báo nào liên quan cũng sẽ được xem là thắng lợi lớn tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung và thậm chí có thể trở thành đơn hàng máy bay lớn nhất trong lịch sử.

Đáng chú ý, các nguồn tin hôm 12/5 cho biết CEO Nvidia Jensen Huang sẽ không cùng ông Trump tới Bắc Kinh lần này. Một nguồn tin cho biết ông Jensen Huang không được mời tham gia chuyến đi. Nhà Trắng hiện tập trung ưu tiên các vấn đề nông nghiệp và hàng không dân dụng thương mại, chẳng hạn thương vụ mua máy bay Boeing.

Khi được hỏi về việc này, Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Nvidia cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hồi tuần trước, Jensen Huang từng nói rằng nếu được mời, ông sẽ tham gia chuyến đi.

CEO Nvidia Jensen Huang không được mời tham gia đoàn ông Trump thăm Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã xây dựng mối quan hệ khá tốt với Jensen Huang và đồng ý cho phép Nvidia xuất khẩu chip NVIDIA H200 sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 22/4 cho biết các chip này hiện vẫn chưa bán được do các doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn trong việc xin giấy phép mua sắm từ chính phủ Trung Quốc.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, danh sách tháp tùng chắc chắn không bao gồm CEO Nvidia Jensen Huang. Sự vắng mặt của ông được xem là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của Nvidia trong việc thúc đẩy xuất khẩu chip xử lý AI sang China có thể đang gặp trở ngại tiềm tàng.

Các quan chức nào sẽ đi cùng ông Trump?

Cho đến hiện tại, các nguồn tin công khai chủ yếu xác nhận thành phần doanh nghiệp đi cùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm, còn danh sách đầy đủ các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa được công bố chính thức.

Tuy vậy, theo các thông tin được công khai trước chuyến đi, một số quan chức cấp cao Mỹ được cho là có liên quan trực tiếp tới công tác chuẩn bị và nội dung hội đàm gồm: Ngoại trưởng Marco Rubio, người đã có các cuộc trao đổi với phía Trung Quốc trước thềm chuyến thăm; Bộ trưởng chiến tranh Pete Hegseth, liên quan các trao đổi về Iran và an ninh khu vực trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump – Tập Cận Bình; Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, người công bố lịch trình và xác nhận thời gian chuyến đi; phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly, phụ trách cung cấp thông tin về chương trình chuyến thăm.

Ngoài ra còn có các cố vấn an ninh, thương mại và nhóm phụ trách đàm phán kinh tế Mỹ – Trung, nhưng tên tuổi cụ thể chưa được Nhà Trắng xác nhận công khai.

Hai người con trai lớn của ông Trump Eric Trump (trái) và Donald Trump Jr.. Ảnh: Vanityfair.

Những người trong gia đình ông Trump

Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy phu nhân Melania Trump sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm China từ 13–15/5. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nhà Trắng đều không nói đến việc bà Melania sẽ đi cùng chồng. Cho tới lúc này, chưa thấy lịch trình nào đề cập tới việc bà Melania tham gia quốc yến, hoạt động ngoại giao hay các sự kiện bên lề tại Bắc Kinh. Vì vậy nhiều khả năng đây là chuyến công du thiên về thương mại – chiến lược hơn là chuyến thăm mang tính nghi thức đầy đủ của cả gia đình tổng thống.

Tuy nhiên, một số nguồn cũng cho biết hai con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với người vợ đầu tiên Ivana Trump là Eric Trump và Donald Trump Jr. có thể tham gia chuyến đi với tư cách cá nhân.

Donald Trump Jr. sinh năm 1977, là con trai cả của Tổng thống Donald Trump, từng giữ vai trò lãnh đạo trong tập đoàn gia đình The Trump Organization. Ông hoạt động rất tích cực trong chính trị, thường xuất hiện tại các cuộc vận động tranh cử của cha. Donald Trump Jr. nổi tiếng với quan điểm bảo thủ mạnh mẽ và ảnh hưởng lớn trong phong trào MAGA (“Make America Great Again”).

Eric Trump, sinh năm 1984, là con trai thứ ba của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng tham gia điều hành The Trump Organization, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và sân golf, thường xuất hiện trên truyền thông để bảo vệ và ủng hộ các chính sách của cha mình. Ông ít gây tranh cãi chính trị hơn người anh Donald Trump Jr., nhưng vẫn là nhân vật có ảnh hưởng trong gia đình Trump.

Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025, cả hai người tiếp tục được xem là những nhân vật thân cận và có tiếng nói quan trọng trong mạng lưới chính trị – kinh doanh của gia đình Trump.

Theo TVBS, HK01