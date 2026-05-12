FPT Telecom lên tiếng về tư cách công ty đại chúng sau thay đổi cơ cấu cổ đông

FPT Telecom cho biết công ty chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – Mã: FOX) vừa công bố thông tin liên quan đến điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng.

Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 5/5/2026, FPT Telecom hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Nguyên nhân là công ty chưa đáp ứng tiêu chí tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Bộ Công an hiện là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom, sở hữu 50,2% cổ phần, sau khi nhận chuyển giao vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào tháng 7 năm ngoái.

“Công ty sẽ nghiên cứu và triển khai các phương án phù hợp nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, bảo đảm đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện công ty đại chúng trong thời hạn theo quy định”, FPT Telecom nhấn mạnh.

Mới đây, theo quyết định của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom được tuyển dụng chính thức và được phong cấp bậc hàm thượng tá.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc FPT Telecom cũng được tuyển dụng và phong cấp bậc hàm thượng tá, bố trí công tác với vị trí chuyên gia tại Tổng công ty GTEL thuộc Cục A05.

Ông Hoàng Việt Anh (phải) và ông Nguyễn Hoàng Linh được tuyển dụng chính thức và được phong thượng tá CAND.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, FPT Telecom ghi nhận 5.158 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế 899 tỷ đồng, tăng 16% so với quý I/2025.

Năm 2026, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu đạt 22.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 13% so với năm trước. Trong cơ cấu, mảng dịch vụ viễn thông dự kiến đóng góp 21.090 tỷ đồng, tăng gần 13%, trong khi dịch vụ nội dung số ước đạt 910 tỷ đồng, tăng 13%.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức 5.100 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2025.

FPT Telecom) thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.

Tháng 7/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, bên cạnh đó thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.