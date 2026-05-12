Thủ tướng: Khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào khai thác

Yêu cầu được Thủ tướng đưa ra khi chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 11/5.

Thủ tướng phê bình nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số chậm, quá hạn

Tại phiên họp, Thủ tướng đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều nhiệm vụ chậm, quá hạn. Thể chế, cơ chế, chính sách còn phân tán, chồng chéo; tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu còn chậm; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Theo Thủ tướng, việc cải cách thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn hạn chế. Hiện mới có 201/794 thủ tục hành chính được sửa đổi để thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu, đạt hơn 25%.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại liên quan phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; hạ tầng số, an ninh mạng; nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế đãi ngộ và phối hợp liên ngành, liên cấp.

Thủ tướng cho rằng ngoài nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó có việc một số nơi chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ; nhận thức về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chưa đầy đủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, Thủ tướng yêu cầu lấy kết quả thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06 làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm 2026.

"Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả triển khai nhiệm vụ, làm có hiệu quả, thực chất, tuyệt đối không “làm cho có” hay làm đối phó", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5/2026, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ và làm sạch dữ liệu; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thúc đẩy thực chất mô hình hợp tác “3 nhà” gồm Nhà nước - Viện/Trường - Doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ; chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng theo bài toán lớn, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể.

Hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí với AI, nền tảng số

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan trong quý II/2026; Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, nghiệm thu theo kết quả đầu ra đối với sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Công an được giao hoàn thiện, trình phê duyệt Chương trình tổng thể triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030; đồng thời khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào khai thác hiệu quả trong tháng 6/2026.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đặc biệt là công nghệ chiến lược và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an rà soát, hệ thống hóa các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ giao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, chủ chốt.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế của từng bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 6/2026; rà soát, đề xuất nâng cấp, khai thác hiệu quả, dùng chung các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược, hoàn thành trong tháng 7/2026; ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược và sản phẩm ứng dụng thông thường; hỗ trợ các Bộ xây dựng cơ chế phối hợp “3 nhà.”

Các Bộ quản lý chuyên ngành, nhất là các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng… khẩn trương xây dựng danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, xác định các bài toán lớn, định hướng phát triển sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quản lý, hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2026. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng về nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành công bố, công khai thủ tục hành chính tại 8 nghị quyết của Chính phủ; rà soát phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để thực thi ngay trong tháng 5/2026.

Về sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn lập dự toán, quản lý chi phí đối với dữ liệu số, AI, điện toán đám mây, nền tảng số, công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ngay lập tức rà soát, cập nhật kế hoạch triển khai; xác định rõ từng nhiệm vụ hoàn thành theo tháng, quý, năm với quyết tâm cao, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.