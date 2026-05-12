Nữ Thị trưởng Mỹ thừa nhận làm “đặc vụ” cho Trung Quốc

Eileen Wang, cựu thị trưởng thành phố Arcadia ở California, thừa nhận làm đặc vụ bất hợp pháp cho Trung Quốc thông qua một mạng lưới tuyên truyền nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Hoa.

Thị trưởng thành phố Arcadia, bang California đã thừa nhận hành động như một đặc vụ nước ngoài bất hợp pháp cho Trung Quốc và từ chức theo một thỏa thuận nhận tội liên bang gây chấn động được công bố hôm 11/5 theo giờ địa phương.

Bà Eileen Wang đồng ý với các công tố viên rằng bà đã làm việc với Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động tuyên truyền thông qua một trang web tin tức giả mạo hoạt động trên lãnh thổ Mỹ trong giai đoạn 2020-2022, theo New York Post.

Bà Wang được bầu vào Hội đồng Thành phố Arcadia vào tháng 11/2022. Thành phố này nằm tại thung lũng San Gabriel thuộc hạt Los Angeles.

Theo tài liệu tòa án, bà Wang, 58 tuổi, đã hợp tác với vị hôn phu lúc đó là Yaoning Sun, còn được gọi là “Mike” Sun, để điều hành một trang web mang tên “U.S. News Center” (Trung tâm Thông tin Mỹ), tự nhận là nguồn tin dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Hoa.

Tuy nhiên trên thực tế, cả hai được cho là đã thực hiện chỉ đạo từ Bắc Kinh thông qua trang web này.

Theo thỏa thuận nhận tội, bà Wang và ông Sun đã “thực thi các chỉ thị” từ chính phủ Trung Quốc, đăng tải các nội dung tuyên truyền nhằm cải thiện hình ảnh Trung Quốc, đồng thời gửi lại ảnh chụp màn hình cho cấp trên để báo cáo số lượt xem các bài viết.

Trong một trường hợp, người chỉ đạo của bà Wang yêu cầu bà đăng các bài viết đã được soạn sẵn, bao gồm một bài luận do quan chức Trung Quốc viết đăng trên tờ Los Angeles Times. Bà Wang đã làm theo và người phụ trách trả lời lại: “Nhanh thật, cảm ơn mọi người.”

Trong một trường hợp khác, cấp trên phía Trung Quốc đã khen ngợi bà Wang về số lượt xem mà một bài tuyên truyền nhận được. Bà Wang đáp lại: “Cảm ơn lãnh đạo.”

Bà Wang đã nhận tội đối với cáo buộc liên bang trong phiên trình diện tại trung tâm thành phố Los Angeles hôm đầu tuần và đối mặt mức án tối đa 10 năm tù.

Công tố viên liên bang hàng đầu tại Los Angeles là Bill Essayli cho biết đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc bị phát hiện tìm cách gây ảnh hưởng tại Mỹ.

“Bà Wang chỉ là trường hợp mới nhất hoạt động như một đặc vụ cho Trung Quốc và điều đó đáng khiến người Mỹ lo sợ khi bà ấy có thể vươn tới vị trí cao nhất trong chính quyền địa phương của thành phố mình,” ông Essayli nói.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội, bà Wang thừa nhận đã hoạt động dưới sự chỉ đạo của các quan chức Trung Quốc để thúc đẩy tuyên truyền tại Mỹ. Các công tố viên từng truy tố ông Sun vào năm 2024 với các tội danh âm mưu và hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ nước ngoài.

Bà Wang cho biết mối quan hệ của bà với ông Sun đã kết thúc trong năm đó. Người tình cũ này cũng từng là quản lý chiến dịch tranh cử Hội đồng Thành phố của bà. Chức thị trưởng Arcadia được luân phiên lựa chọn từ các thành viên hội đồng thành phố.

Năm 2025, bà Wang từng tìm cách tách mình khỏi ông Sun, tuyên bố bà “không chịu trách nhiệm cho hành động của người khác” và sẽ không từ chức khỏi vị trí trong Hội đồng Thành phố khi đó.

Ông Sun vào tháng 2 đã bị tuyên án 4 năm tù liên bang vì hoạt động bí mật như một đặc vụ nước ngoài.

Các công tố viên cho rằng ông Sun cùng các quan chức Trung Quốc đã tìm cách biến bà Wang thành một “ngôi sao chính trị” với hy vọng bà có thể đạt vị trí cao hơn và thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc tại bang California.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Los Angeles Times năm 2024, bà Wang cho biết bà chuyển từ Trung Quốc tới miền Nam California cách đây ba thập kỷ.

Bà nói mẹ mình là bác sĩ y học cổ truyền và châm cứu Trung Quốc, còn cha bà là bác sĩ tại tỉnh Tứ Xuyên trước khi nhận công việc tại Đại học Nam California.

Theo NYP