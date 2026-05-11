Trung Quốc ghi nhận số đăng ký kết hôn thấp nhất kể từ thời Covid-19

Số cặp đôi đăng ký kết hôn tại Trung Quốc trong quý I năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất cho cùng kỳ kể từ năm 2020, trong bối cảnh nước này tiếp tục vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài do tỷ lệ sinh lao dốc và dân số suy giảm.

Trong 3 tháng đầu năm, có 1,697 triệu cặp đôi tại Trung Quốc đăng ký kết hôn, giảm 6,24% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố cuối tuần trước.

Đây là mức thấp nhất cho quý I kể từ năm 2020 – thời điểm chỉ có 1,557 triệu cặp đăng ký kết hôn trong làn sóng phong tỏa Covid-19 đầu tiên. Theo dữ liệu của công ty tài chính Wind, quý I thường là mùa cưới cao điểm tại Trung Quốc nhờ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Số vụ ly hôn trong quý đầu năm cũng giảm nhẹ 1,27% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 622.000 trường hợp.

Dữ liệu đăng ký kết hôn được theo dõi rất sát tại Trung Quốc vì thường được xem là chỉ báo quan trọng cho xu hướng sinh con của năm tiếp theo, trong bối cảnh việc sinh con ngoài hôn nhân vẫn bị coi là điều cấm kỵ tại nhiều khu vực trong nước.

Dân số Trung Quốc đã giảm liên tiếp trong bốn năm qua do số trẻ sơ sinh giảm mạnh.

Xu hướng này được cho là sẽ tạo áp lực lâu dài lên nền kinh tế Trung Quốc khi lực lượng lao động ngày càng thu hẹp trong lúc số người nghỉ hưu gia tăng, khiến hệ thống lương hưu và y tế chịu sức ép lớn hơn, đồng thời làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích nhiều cặp đôi kết hôn và sinh con hơn, số trẻ chào đời tại Trung Quốc năm ngoái vẫn rơi xuống mức thấp kỷ lục 7,92 triệu.

Tổng số ca sinh hiện đã giảm hơn 10 triệu so với mức đỉnh ghi nhận vào năm 2016.

Theo số liệu chính thức, tổng dân số Trung Quốc năm ngoái giảm 3,39 triệu người, xuống còn 1,4049 tỷ người.

Xét về quy mô tuyệt đối, đây là mức giảm dân số hàng năm mạnh nhất mà Trung Quốc từng ghi nhận, ngoại trừ giai đoạn nạn đói nghiêm trọng từ năm 1959 đến 1961.

Trong năm qua, nhiều chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã triển khai các chính sách khuyến khích kết hôn như kéo dài thời gian nghỉ cưới, thưởng tiền mặt, phát phiếu tiêu dùng và gỡ bỏ các hạn chế liên quan tới nơi đăng ký kết hôn.

Những biện pháp này dường như đã phát huy tác dụng trong năm ngoái khi số đăng ký kết hôn tăng 10,8% so với cùng kỳ, lên 6,76 triệu cặp.

Tuy nhiên, đà giảm trong quý vừa qua cho thấy các kết quả đạt được có thể chỉ mang tính tạm thời.

Trong kế hoạch 5 năm mới nhất – văn kiện định hướng phát triển của Trung Quốc trong phần còn lại của thập niên này – Bắc Kinh cam kết sẽ “xây dựng văn hóa mới về hôn nhân và sinh con, thúc đẩy quan điểm tích cực về kết hôn và sinh đẻ”, đồng thời giải quyết các tập tục lạc hậu liên quan tới cưới hỏi và tang lễ.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tăng cường hỗ trợ chính sách cho phát triển gia đình, khuyến khích kết hôn và sinh con ở độ tuổi phù hợp, cải thiện chăm sóc trước và sau sinh, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm nuôi dạy con chung giữa vợ chồng.

Theo SCMP