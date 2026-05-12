Ô tô Trung Quốc sắp ồ ạt vào Việt Nam, gia tăng cạnh tranh phân khúc dưới 1 tỷ đồng

Làn sóng xe Trung Quốc tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, với nhiều sản phẩm tập trung vào công nghệ, điện hóa và khả năng cạnh tranh trong tầm giá phổ thông.

Các hãng xe Trung Quốc đang đưa vào Việt Nam danh mục sản phẩm đa dạng hơn, từ xe điện, SUV 7 chỗ đến sedan hiệu năng cao. Những mẫu xe mới cho thấy tham vọng cạnh tranh rõ rệt hơn với các thương hiệu Nhật, Hàn và Mỹ trong nhiều phân khúc.

Lynk & Co 02

Lynk & Co 02, trước đây được biết đến với tên Z20, nhiều khả năng sẽ là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, xe có thể ra mắt trong quý II với một phiên bản, giá dự kiến khoảng 960 triệu đồng.

Mẫu SUV điện này có kích thước dài 4.460 mm, rộng 1.845 mm, cao 1.573 mm và trục cơ sở 2.755 mm. Xe dùng pin 66 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 435 km mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% trong khoảng 28-30 phút. Động cơ điện gắn ở trục sau cho công suất 272 mã lực.

Lynk & Co 02 có thiết kế SUV lai coupe hướng đến khách hàng trẻ. Ảnh: Lynk & Co.

Lynk & Co 02 hướng đến nhóm khách hàng trẻ nhờ kiểu dáng SUV lai coupe, cụm đèn LED đặc trưng, đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang và khoang lái nhiều màn hình. Nội thất có màn hình trung tâm 15,4 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, HUD, sạc không dây kép, ghế trước chỉnh điện và một số tính năng điều khiển bằng giọng nói.

Khoang lái Lynk & Co 02 theo phong cách hiện đại với màn hình trung tâm 15,4 inch, HUD và nhiều trang bị hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Ảnh: Lynk & Co.

Ở mức giá dự kiến khoảng 960 triệu đồng, Lynk & Co 02 sẽ gặp áp lực trực tiếp từ BYD Atto 3 (766-886 triệu đồng), VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng), đồng thời phải cạnh tranh với nhóm SUV xăng quen thuộc như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng) hay Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng).

Lợi thế của xe nằm ở thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành của một mẫu EV, nhưng giá bán, thương hiệu và hạ tầng sạc sẽ là những rào cản không nhỏ.

Geely Okavango

Các đại lý Geely đã bắt đầu nhận cọc Okavango, mẫu SUV 7 chỗ chuẩn bị mở bán tại Việt Nam. Xe dự kiến có hai phiên bản Executive và Premium, giá dự kiến 760-820 triệu đồng, hướng đến nhóm SUV gia đình dưới 1 tỷ đồng.

Xe có kích thước dài 4.860 mm, rộng 1.910 mm, cao 1.770 mm và trục cơ sở 2.825 mm. Ngoại thất gây chú ý với lưới tản nhiệt lớn, đèn LED, mâm 19 inch và phần thân xe kéo dài để tối ưu hàng ghế thứ 3.

Geely Okavango mang thiết kế SUV cỡ lớn với ngoại hình vuông vức, lưới tản nhiệt cỡ lớn và thân xe kéo dài nhằm tối ưu không gian cho 7 chỗ ngồi. Ảnh: Geely.

Khoang nội thất là điểm nhấn của Okavango. Bản cao cấp có màn hình giải trí 14,6 inch, đồng hồ kỹ thuật số 14,6 inch, ghế da, ghế trước làm mát, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và cấu hình ghế linh hoạt.

Xe dùng động cơ tăng áp 1.5 lít cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Phần đuôi Geely Okavango nổi bật với dải đèn LED kéo dài, thân xe lớn và thiết kế thiên về không gian cho gia đình 7 chỗ. Ảnh: Geely.

Với giá dự kiến 760-820 triệu đồng, Geely Okavango sẽ cạnh tranh với các SUV 7 chỗ như Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng), Mazda CX-8 (969 triệu-1,149 tỷ đồng), đồng thời được so sánh với MPV gia đình 7 chỗ ngồi như Toyota Innova Cross (730-968 triệu đồng) và Hyundai Custin (820-974 triệu đồng).

Ba mẫu xe mới của Dongfeng

Dù chưa tạo được nhiều dấu ấn tại Việt Nam, Dongfeng đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm bằng loạt xe điện mới gồm Mage EV, Vigo và 007. Đây được xem là bước đi cho thấy hãng muốn đẩy nhanh hiện diện ở nhóm EV phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào xe xăng hay hybrid như trước.

Mage EV thuộc nhóm C-SUV, dùng mô-tơ điện 160 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, pin 50,82 kWh và phạm vi hoạt động khoảng 403 km theo chuẩn NEDC.

Mage EV theo đuổi phong cách crossover điện hiện đại với phần đầu liền mạch, cụm đèn LED thanh mảnh và nhiều chi tiết tạo hình khí động học. Ảnh: Dongfeng.

Trong khi đó, Vigo là crossover điện cỡ B, dùng pin LFP 51,87 kWh, đi được khoảng 330-380 km theo chuẩn WLTP, có màn hình 12,8 inch, ghế lái thông gió, trần kính toàn cảnh và ADAS cấp độ 2.

Vigo sở hữu kiểu dáng gầm cao đô thị với nhiều đường nét góc cạnh, đi kèm cụm đèn trước tạo hình chữ L và bộ mâm kích thước lớn. Ảnh: Dongfeng.

Đáng chú ý nhất là Dongfeng 007, mẫu sedan điện fastback có tùy chọn cửa cắt kéo, ghế massage, âm thanh 20 loa, nhận diện khuôn mặt và phiên bản mạnh hơn 500 mã lực. Nếu được đưa về với giá hợp lý, mẫu xe này có thể tạo điểm nhấn riêng trong nhóm sedan điện.

Khi ra mắt, Mage EV có thể cạnh tranh VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng), BYD Atto 3 (766-886 triệu đồng), MG4 (828-948 triệu đồng) và Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng).

Dongfeng 007 có thiết kế sedan fastback thấp rộng, nổi bật với phần mui vuốt dài và phong cách thể thao lấy cảm hứng từ các mẫu xe hiệu năng cao. Ảnh: Motorist.

Trong khi đó, Vigo sẽ nằm gần nhóm VinFast VF 6 (689-745 triệu đồng), Hyundai Creta (599-699 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng). Với Dongfeng, thách thức vẫn là dịch vụ hậu mãi, độ bền và khả năng thuyết phục khách Việt ở giai đoạn đầu.