Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát kho uranium làm giàu của Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ kiểm soát kho uranium làm giàu của Iran, trong khi ông Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ xử lý vật liệu hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/5 tuần trước đã tái khẳng định đề xuất hỗ trợ di chuyển kho vật liệu hạt nhân phân hạch của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “sẽ có được” kho uranium làm giàu của Iran “vào một thời điểm nào đó”, đồng thời nhắc lại một trong những yêu cầu then chốt của Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng 10/5, nhà báo Sharyl Attkisson đã hỏi ông Trump rằng cuộc chiến với Iran hiện đang ở giai đoạn nào, khi Mỹ vẫn chưa kiểm soát được lượng vật liệu phân hạch của Tehran.

“Chúng tôi sẽ có được nó vào một lúc nào đó, bất cứ thứ gì chúng tôi muốn,” ông Trump nói. “Chúng tôi đang giám sát nó. Các bạn biết đấy, tôi đã tạo ra một lực lượng gọi là Lực lượng Không gian Mỹ… Nếu bất kỳ ai tiến gần tới nơi đó, chúng tôi sẽ biết. Và chúng tôi sẽ thổi bay họ.”

Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào cuối tháng 2, coi cuộc chiến là biện pháp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong đề xuất mới nhất, Washington tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Iran cam kết không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu uranium và từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao của mình.

Moscow nhiều lần đề nghị hỗ trợ tiến trình hòa bình và giúp di chuyển số vật liệu này.

“Không chỉ đưa ra đề xuất như vậy; chúng tôi từng thực hiện điều đó một lần trước đây vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, và điều đó không phải vô cớ,” ông Putin nói với báo giới trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow hôm thứ Bảy.

Ông cho biết Nga chưa bao giờ vi phạm các thỏa thuận của mình và vẫn tiếp tục hợp tác với Iran trong các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự hòa bình.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran hiện vẫn sở hữu hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức 60%. Trong khi đó, cấp độ dùng cho vũ khí hạt nhân thường yêu cầu mức làm giàu từ 90% trở lên.

Dù Iran chưa công bố phản hồi chính thức với đề xuất mới nhất của Mỹ, Tehran từ lâu vẫn kiên quyết từ chối giao nộp kho uranium hoặc dừng chương trình hạt nhân dân sự của mình, đồng thời yêu cầu Washington bảo đảm không tấn công và rút lực lượng khỏi khu vực.

Iran cũng nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có kế hoạch chế tạo bom hạt nhân.

Theo RT