Công nghệ từ Nga giúp củng cố sức mạnh của pháo tự hành Juche-107 Triều Tiên?

Triều Tiên được cho là đã đưa pháo tự hành Juche-107 vào sản xuất quy mô lớn, làm dấy lên nghi vấn Bình Nhưỡng nhận hỗ trợ công nghệ từ Nga và Trung Quốc để tăng sức mạnh pháo binh.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã đưa vào sản xuất quy mô lớn phiên bản nâng cấp của pháo tự hành 155 mm đầu tiên mang tên Juche-107, giới quan sát đang suy đoán rằng chương trình này có thể đã hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ từ các nước láng giềng là Trung Quốc hoặc Nga.

Mặc dù Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua đã chứng minh được khả năng sản xuất và vận hành các hệ thống pháo binh ở đẳng cấp thế giới – điều đã được các sĩ quan Ukraine xác nhận sau khi đối đầu với các hệ thống này tại Đông Âu – nhưng năng lực tiên tiến của các mẫu pháo mới từ Nga và đặc biệt là Trung Quốc khiến khả năng chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm trở nên rất đáng chú ý.

Triều Tiên hiện sở hữu lực lượng pháo binh thời bình lớn nhất thế giới, với quy mô sản xuất liên quan gần như không có nhiều đối thủ. Điều này đồng nghĩa bất kỳ sự chuyển giao công nghệ hoặc kinh nghiệm nào nhằm nâng cao năng lực cho các hệ thống của nước này đều có thể tạo ra tác động rất lớn tới cán cân sức mạnh không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn xa hơn nữa.

Pháo tự hành Juche-107 155 mm của Triều Tiên Ảnh: MW.

Trong khi đó, pháo tự hành SH16 mới của Trung Quốc được cho là đang dẫn đầu thế giới ở nhiều đặc điểm thiết kế, trong đó nhiều công nghệ có thể đặc biệt hấp dẫn đối với bất kỳ chương trình phát triển pháo tự hành cạnh tranh nào.

Tuy nhiên, quy mô xuất khẩu quốc phòng rất lớn của Triều Tiên sang Nga, cùng các hoạt động phối hợp tại chiến trường Ukraine, đã tạo cho Bộ Quốc phòng Nga động lực đặc biệt mạnh để chia sẻ công nghệ.

Trong quá trình phát triển Juche-107, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên nhiều khả năng đặc biệt quan tâm tới hệ thống tương đương của Nga là 2S35 Koalitsiya-SV – loại pháo lần đầu được bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2020 và chính thức biên chế năm 2023.

Dù ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tụt lại phía sau Triều Tiên trong một số lĩnh vực, Koalitsiya-SV vẫn được xem là một hệ thống hàng đầu thế giới với rất ít đối thủ ngang tầm ở nước ngoài.

Pháo tự hành Nga 2S35 Koalitsiya-SV 152 mm. Ảnh: MW.

Trong khi Juche-107 được cho là có tầm bắn khoảng 60 km, Koalitsiya-SV được cho là có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70 km và được phát triển đặc biệt nhằm đánh vào các vị trí kiên cố sâu phía sau chiến tuyến.

Pháo 152 mm này đặc biệt nổi bật nhờ tốc độ bắn tối đa lên tới 20 viên/phút, trong khi mức 6-8 viên/phút vốn được xem là tiêu chuẩn đối với các hệ thống cùng loại.

Hệ thống này cũng được cho là có độ chính xác khoảng 2 m khi tác chiến ở tầm bắn tối đa, khiến nhiều chuyên gia Nga ví nó như một khẩu súng bắn tỉa.

Bình luận về năng lực của loại pháo này, ông Vadim Kozyulin thuộc Học viện Khoa học Quân sự Nga năm 2020 nhận định:

“Koalitsiya sở hữu loại đạn rất đáng gờm. Ngoài đạn nổ phá mảnh, nó còn có đạn chùm, thậm chí cả đạn xuyên giáp với tọa độ dẫn bắn bằng laser trong quá trình bay. Loại sau được gọi là Krasnopol và được phát triển riêng cho Koalitsiya… Kíp pháo có thể nhập tọa độ vào máy tính của Koalitsiya không chỉ từ trinh sát tiền phương mà còn từ dữ liệu truyền về bằng drone. Các dữ liệu này được nhập tự động và khẩu pháo sẽ tự khóa mục tiêu.”

Pháo tự hành Juche-107 của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, do nhiều chương trình vũ khí của Nga trước đây không đạt được các thông số như quảng bá, vẫn chưa rõ Koalitsiya-SV có thực sự mạnh như truyền thông nhà nước mô tả hay không, và mức độ mà các công nghệ, kinh nghiệm từ chương trình này có thể mang lại lợi ích cho Triều Tiên vẫn còn là dấu hỏi.

Việc hệ thống này chưa từng được xuất khẩu cũng làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn, tương tự là quy mô mua sắm rất hạn chế của Nga dành cho loại pháo này dù pháo binh đang đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến tại Ukraine.

Một khả năng đáng chú ý là chương trình Juche-107 không chỉ có thể tạo ra một mẫu pháo tự hành tương đương hoặc mạnh hơn, mà còn làm được điều đó nhanh hơn nhiều, qua đó giúp năng lực pháo binh Triều Tiên tiếp tục nới rộng khoảng cách với phía Nga.

Trong bối cảnh Nga đã mua pháo Triều Tiên với số lượng đáng kể, điều này thậm chí có thể mở đường cho khả năng Bộ Quốc phòng Nga trong tương lai sẽ mua Juche-107 cho chính lực lượng của mình – nếu chương trình Koalitsiya-SV không đạt kỳ vọng hoặc nếu Nga gặp khó khăn trong việc đưa hệ thống này vào sản xuất với quy mô như mong muốn.

Theo MW