Ông Zelensky: Gần 20 quốc gia quan tâm hợp tác drone với Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết gần 20 quốc gia đang đàm phán hợp tác drone với Ukraine, trong đó đã có 4 thỏa thuận được ký kết giữa lúc Kiev đẩy mạnh “ngoại giao drone”.

Gần 20 quốc gia đang quan tâm tới các thỏa thuận mua bán drone với Ukraine và đã có 4 thỏa thuận được ký kết, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 11/5.

Kể từ khi cuộc chiến Iran bùng phát vào cuối tháng 2, ông Zelensky đã tận dụng kinh nghiệm tác chiến bằng drone của Ukraine để thúc đẩy hàng loạt thỏa thuận ngoại giao thành công trong các chuyến thăm tới Trung Đông và châu Âu.

“Gần 20 quốc gia hiện đang tham gia ở nhiều giai đoạn khác nhau: đã có 4 thỏa thuận được ký kết và các hợp đồng đầu tiên theo những thỏa thuận này hiện đang được chuẩn bị,” ông Zelensky viết trên X.

Trong tháng 4, Ukraine đã ký các thỏa thuận quốc phòng và drone với Đức, Na Uy và Hà Lan, sau các quan hệ đối tác an ninh dài hạn với Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào cuối tháng 3.

Tháng trước, Ukraine cũng ký các thỏa thuận với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trong các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng.

Trong bài đăng của mình, ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ triển khai hợp tác an ninh trong khuôn khổ các thỏa thuận drone với một khu vực khác trên thế giới, nhưng không nêu rõ cụ thể.

Ông Zelensky cho biết thêm Ukraine đã bắt đầu nhận được lượng nhiên liệu cần thiết nhờ các thỏa thuận này, song không cung cấp thêm chi tiết.

Nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng “ngoại giao drone” của Kiev có thể giúp nước này đảm bảo các thỏa thuận cung cấp năng lượng với các quốc gia Trung Đông, đồng thời mở rộng thị trường cho nông sản Ukraine.

Theo Reuters