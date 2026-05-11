Hồ sơ mật của FBI về UFO: Bí ẩn về các phi hành gia chỉ cao 122 cm

Tài liệu giải mật năm 1966 của FBI hé lộ về các phi hành gia thấp bé, vật thể lạ và các vụ thu hồi đĩa bay, mở ra nhiều câu hỏi về UFO và sinh vật ngoài hành tinh.

Sau khi Lầu Năm Góc công khai các hình ảnh bí ẩn về "Hiện tượng dị thường không xác định" (UAP), hôm 9/5 Mỹ tiếp tục công bố hồ sơ mật của Cục Điều tra Liên bang (FBI) gây chấn động toàn cầu.

Tài liệu nội bộ năm 1966 này, được giải mật theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, lần đầu tiết lộ rằng giới chức Mỹ từng điều tra nghiêm ngặt các lời khai về những “thành viên phi hành đoàn thấp bé” chỉ cao khoảng 4 feet (khoảng 122 cm), mặc đồ không gian và đội mũ bảo hộ bước ra khỏi đĩa bay. Hồ sơ còn cho biết quân đội Mỹ nhiều lần thu hồi các mảnh vỡ UFO chứa “cấu trúc vi cầu kim loại chưa xác định”, gây tranh cãi lớn trong dư luận.

Một trang trong tài liệu được FBI giải mật. Ảnh: TVBS.

Tài liệu mật năm 1966 tiết lộ chi tiết “phi hành đoàn thấp bé”

Tài liệu được chú ý nhất là bản ghi nhớ nội bộ đề ngày 19/10/1966, do văn phòng FBI tại San Francisco gửi cho cựu Giám đốc J. Edgar Hoover. Văn bản mang dấu đỏ "EX-PROOF" - là dấu hành chính dùng trong quy trình xử lý công văn của FBI, và nhiều dấu mộc đăng ký chính thức khác cho thấy bản ghi nhớ đã được xử lý vào cuối tháng 10/1966, thể hiện quy trình điều tra hiện tượng UFO của chính phủ khi đó.

Bản ghi nhớ dẫn các báo cáo nhân chứng được đánh giá có độ tin cậy cao, cho biết một số người từng tận mắt thấy vật thể bay không xác định hạ cánh, sau đó xuất hiện các sinh vật lạ cao chỉ khoảng 3,5–4 feet, mặc trang phục giống đồ du hành vũ trụ và đội mũ bảo hộ.

Ngoài ra, tài liệu còn ghi nhận phía Mỹ ít nhất ba lần “thu hồi xác đĩa bay rơi”. Các vật liệu được mô tả gồm magie nguyên chất, hợp kim magie và một loại kim loại cực kỳ cứng chưa xác định được, bên trong chứa hàng nghìn vi cầu kim loại kích thước khoảng 15 micron. Bề mặt vật liệu còn có dấu vết giống va chạm với thiên thạch.

Tài liệu nội bộ ngày 19/10/1966 của FBI với chủ đề "Về UFO". Ảnh: TVBS.

Hồ sơ của FBI phân loại UFO thành ba dạng: hình khí cầu Zeppelin dài tới 300 feet, hình đĩa và hình trứng. Chúng được mô tả có khả năng “đứng yên lơ lửng tức thời” và bay với tốc độ cực cao. Trường lực phát ra từ UFO được cho là có thể làm cháy mặt đất, gây nhiễu thiết bị điện từ và làm mất điện khu vực xung quanh.

Năm 1965 được xem là “năm UFO điên rồ nhất lịch sử”

Bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng sau quá trình rà soát, các điều tra viên cho rằng năm 1965 là năm có số lượng báo cáo UFO nhiều nhất trên toàn cầu.

Đáng chú ý, FBI khẳng định các báo cáo này không hoàn toàn vô căn cứ, vì người cung cấp thông tin phần lớn là các cá nhân có độ tin cậy cao như cảnh sát, quân nhân, phi công quân sự và dân dụng, quan chức cơ quan phòng thủ dân sự, cùng nhiều nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và tên lửa.

Hình ảnh UFO hình khí cầu do FBI dựng lại theo mô tả của các nhân chứng chứng kiến. Ảnh: HK01.

Tài liệu nhắc lại việc dư luận Mỹ thời điểm đó rất quan tâm tới UFO và tức giận vì cho rằng quân đội che giấu thông tin. Ngay cả ông nghị sĩ Gerald Ford khi ấy, sau này trở thành tổng thống Mỹ, cũng từng công khai gây áp lực, yêu cầu Quốc hội mở điều trần về UFO.

Tài liệu cũng cho biết Không quân Mỹ từng giao cho nhà vật lý Edward U. Condon thuộc Đại học Colorado thực hiện một nghiên cứu lớn về đĩa bay, được chính phủ tài trợ với kinh phí khoảng 300.000 USD trong vòng 18 tháng.

Người ủng hộ hào hứng, giới hoài nghi giữ thái độ dè dặt

Việc Lầu Năm Góc và FBI công bố tài liệu hôm 9/5 đánh dấu đợt tiết lộ lớn đầu tiên sau sắc lệnh tháng 2 của Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các cơ quan liên bang giải mật các hồ sơ liên quan tới UFO, UAP và những cuộc chạm trán được cho là với sinh vật ngoài hành tinh.

Ảnh một UFO do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương báo cáo năm 2024. Ảnh: HK01.

Sau khi hồ sơ được công bố, ông Tim Burchett, nghị sĩ Cộng hòa bang Tennessee - người nhiều năm kêu gọi công khai sự thật về UFO - đã đăng bài trên mạng xã hội X để ủng hộ ông Trump “đối đầu hệ thống”, đồng thời tuyên bố: “Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tôi nghĩ ‘Holy Crap’ (tức điều cực kỳ bất ngờ, gây sốc hoặc không thể tin nổi) còn ở phía trước”.

Trong khi các nhà nghiên cứu UFO ca ngợi đây là một trong những tài liệu gây chấn động nhất từng được công bố, giới hoài nghi cảnh báo rằng báo cáo chủ yếu chỉ tổng hợp các lời khai và tuyên bố của nhân chứng, chứ không phải bằng chứng đã được xác minh độc lập. Nhiều nhà khoa học và người theo chủ nghĩa hoài nghi cho rằng nội dung chính của bản ghi nhớ FBI thực chất chỉ là bản “tóm tắt và đánh giá” cuốn sách bán chạy “Flying Saucers – Serious Business” (UFO – Chuyện không thể xem thường) của tác giả Frank Edwards xuất bản năm 1966 tập hợp hàng loạt báo cáo, lời kể nhân chứng và các vụ nhìn thấy UFO trên khắp thế giới trong thập niên 1950–1960. Vì vậy, tài liệu này chủ yếu vẫn dựa trên lời kể nhân chứng và thu thập dư luận, không phải bằng chứng xác thực do FBI độc lập kiểm chứng về người ngoài hành tinh.

Các quan chức quốc phòng và an ninh Mỹ cũng tiếp tục kêu gọi công chúng giữ thái độ lý trí, nhấn mạnh rằng các báo cáo lịch sử và lời khai nhân chứng “không nên bị diễn giải trực tiếp thành bằng chứng tuyệt đối về sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh hay công nghệ phi nhân loại tiên tiến”.

Theo TVBS, HK01