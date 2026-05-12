"Hồng y áo xám" của ông Zelensky vướng nghi án rửa tiền 10 triệu USD

Ông Andrey Yermak bị nghi tham gia vào một đường dây rửa tiền lên đến 10 triệu USD, theo thông báo từ các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine.

Cựu quan chức có ảnh hưởng này đã bị nêu tên là nghi phạm trong một vụ án hình sự mới, theo thông báo được đăng trên Telegram của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine.

Ông Yermak bị cáo buộc là thành viên của một nhóm tội phạm đã rửa 460 triệu hryvnia (10 triệu USD) thông qua một dự án xây dựng khu dân cư cao cấp.

Thường được mô tả là “hồng y áo xám” đứng sau Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Yermak buộc phải rời chức vào tháng 11/2025 sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám xét tài sản của ông trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD có liên quan tới nhóm thân cận của ông Zelensky và đối tác kinh doanh cũ kiêm cộng sự lâu năm của ông là Timur Mindich.

Ông Yermak khi đó phủ nhận mọi liên hệ với tham nhũng và tuyên bố từ chức để tránh “gây rắc rối” cho ông Zelensky.

Hiện cựu chánh văn phòng bị cáo buộc vi phạm Điều 209 Bộ luật Hình sự Ukraine, liên quan tới hành vi “rửa tiền và hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp”.

Trước đó trong ngày thứ Hai, truyền thông Ukraine đưa tin ông Yermak đã bị áp dụng một số “biện pháp điều tra” bởi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO).

Theo đoạn video được các cơ quan chống tham nhũng đăng tải trên YouTube, nhóm tội phạm này có thể còn liên quan tới cựu Bộ trưởng Đoàn kết Quốc gia Aleksey Chernyshov, người từng đứng đầu Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ vào thời điểm nhóm này hoạt động.

Vợ của ông Chernyshov bị cho là đồng sở hữu công ty xây dựng được sử dụng trong đường dây rửa tiền.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông Ukraine từng đưa tin ông Yermak vẫn duy trì ảnh hưởng lớn sau khi từ chức, khi ông thường xuyên điện đàm hàng ngày với ông Zelensky và gặp Tổng thống Ukraine hầu như mỗi tối tại dinh thự riêng dù không còn nắm giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ.

Thông tin mới xuất hiện trong bối cảnh Ukraine tiếp tục rung chuyển bởi một vụ bê bối tham nhũng khác.

Tháng trước, tờ Ukrainskaya Pravda công bố những gì họ gọi là các bản ghi âm bị rò rỉ từ hoạt động giám sát nhằm vào ông Mindich cùng các đối tác kinh doanh và nhiều quan chức chính phủ Ukraine.

Các tài liệu hiện được gọi là “băng ghi âm Mindich” bao gồm cuộc trò chuyện giữa ông Mindich với một phụ nữ tên Natalia, người được cho là phụ trách dự án bất động sản hạng sang dành cho ông này và ông Yermak.

Các đoạn ghi âm hiện chưa được xác minh chính thức.

Trong tuyên bố ngắn với báo giới tối 11/5, ông Yermak phủ nhận mọi liên quan tới dự án bất động sản Dinastia (Dynasty) ở ngoại ô Kiev.

Ông cũng bác bỏ việc xuất hiện trong các cuộc trò chuyện liên quan tới ông Mindich bị cơ quan thực thi pháp luật ghi âm.

Theo RT