KF-21 Boramae đạt chuẩn chiến đấu: Hàn Quốc bước vào cuộc đua tiêm kích thế hệ 5

Tiêm kích KF-21 Boramae của Hàn Quốc đã nhận được chứng nhận cuối cùng về khả năng sẵn sàng chiến đấu từ Bộ Quốc phòng nước này, mở đường cho việc triển khai tác chiến khi mẫu máy bay được kỳ vọng sẽ thay thế các dòng Northrop F-5 và F-16 Fighting Falcon để trở thành xương sống mới của lực lượng không quân Hàn Quốc.

Quy trình phê duyệt yêu cầu Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) trình kết quả đánh giá lên Bộ Quốc phòng và diễn ra sau hơn một thập kỷ phát triển cũng như thử nghiệm bay, bao gồm hơn 13.000 điều kiện khác nhau.

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu KF-21 Boramae. Ảnh: MW.

Phiên bản được phê duyệt đưa vào biên chế là KF-21 Block I – biến thể chuyên cho không chiến đối không. Mẫu này chưa được xem là một tiêm kích thế hệ thứ 5 hoàn chỉnh và sẽ chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế như một giải pháp chuyển tiếp trước khi phiên bản mạnh hơn nhiều là KF-21 Block II được đưa vào sản xuất.

KF-21 Block II được cho là sẽ sở hữu khoang vũ khí trong thân và là một máy bay thế hệ thứ 5 hoàn chỉnh.

Khả năng tàng hình của KF-21 Block I được đánh giá đủ để tạo ưu thế trong các trận không chiến, nhưng chưa đủ để tiến hành các cuộc tấn công đột nhập vào không phận được phòng thủ dày đặc, chẳng hạn như không phận của Triều Tiên.

Tuy nhiên, dòng tiêm kích này sẽ được tích hợp biến thể nội địa nâng cấp của tên lửa hành trình Taurus KEPD 350, có khả năng phá hủy các công trình ngầm kiên cố từ khoảng cách xa mà không cần đưa máy bay vào tầm hỏa lực đối phương.

Máy bay F-35 của Không quân Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Chương trình KF-21 được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình vươn lên của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, giúp nước này trở thành một trong những nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới và là một trong hai nhà sản xuất vũ khí tiêu chuẩn NATO lớn nhất bên cạnh Mỹ.

Ông Noh Ji-man, lãnh đạo văn phòng chương trình KF-21, cho biết việc được phê duyệt đã chứng minh rằng “Hàn Quốc đã hoàn toàn làm chủ năng lực phát triển tiêm kích của riêng mình”, phản ánh quá trình chuyển đổi từ chỗ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị nhập khẩu sang vị thế của một cường quốc sản xuất quốc phòng.

Chương trình KF-21 được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc trở thành một trong chỉ 4 quốc gia trên thế giới sản xuất được tiêm kích thế hệ thứ năm, cùng với Trung Quốc, Mỹ và Nga.

Tuy vậy, mẫu tiêm kích này vẫn được đánh giá là đơn giản hơn đáng kể và có năng lực thấp hơn so với các thiết kế mới nhất của Trung Quốc và Mỹ như Chengdu J-20 và F-35 Lightning II, đồng thời ở mức độ nào đó cũng chưa sánh bằng Sukhoi Su-57.

Tuy nhiên, những rào cản rất lớn để gia nhập lĩnh vực hàng không chiến đấu thế hệ thứ 5 đã khiến vị thế của Hàn Quốc trở nên đặc biệt.

KF-21 được cho là có chi phí thấp hơn đáng kể và dễ bảo trì hơn nhiều so với F-35, cho phép nó được tiếp thị và vận hành như một mẫu tiêm kích “phân khúc thấp” trong mô hình kết hợp “cao - thấp” giữa các dòng chiến đấu cơ.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách phát triển tiêm kích thế hệ thứ 5 thông qua chương trình TF-X, nhưng những hạn chế nghiêm trọng của ngành công nghệ và nền tảng công nghiệp nước này đồng nghĩa rằng ngay cả khi đạt được mục tiêu, chiếc máy bay đó không chỉ kém năng lực hơn đáng kể mà còn sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ và nguồn cung từ các thành viên khác trong NATO.

Là một quốc gia phát triển hơn nhiều, sở hữu nền tảng công nghiệp lớn mạnh và lành mạnh hơn cùng ngành công nghệ thuộc hàng dẫn đầu thế giới, Hàn Quốc đang ở vị thế thuận lợi hơn đáng kể để phát triển các dòng tiêm kích tiên tiến.

Theo MW