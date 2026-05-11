Ông Trump thăm Trung Quốc từ 13-15/5, hai bên nói gì?

Tổng thống Trump thăm Trung Quốc trong chuyến công du mang tính biểu tượng, bàn về hợp tác, an ninh và các vấn đề toàn cầu cùng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/5 đăng thông báo ngắn gọi: “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố: Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15/5”.

Trước khi Trung Quốc công bố thông tin này không lâu, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly ngày 10/5 (theo giờ Mỹ) cho biết ông Trump sẽ đến Bắc Kinh vào tối 13/5. Sáng 14/5, ông sẽ tham dự lễ đón chính thức và hội đàm song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình, buổi chiều tham quan Thiên Đàn, buổi tối sẽ dự quốc yến.

Trước khi trở về Mỹ vào ngày 15/5, ông Trump sẽ tiếp tục có buổi trà đàm song phương và ăn trưa làm việc với ông Tập Cận Bình. Ngoài ra, ông Trump dự kiến sẽ đón chuyến thăm đáp lễ của ông Tập Cận Bình tới Mỹ vào cuối năm 2026.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết hai bên sẽ thảo luận về việc cùng thành lập một ủy ban thương mại mới nhằm thúc đẩy đối thoại kinh tế song phương, tập trung vào các ngành then chốt như năng lượng, hàng không vũ trụ và nông nghiệp. Phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng gồm lãnh đạo Boeing, sẽ thảo luận về các thương vụ mua bán tiềm năng.

Bà Anna Kelly mô tả đây sẽ là chuyến thăm mang tính biểu tượng rất cao, trong đó trọng tâm của ông Trump là “tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên tính có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục tính độc lập kinh tế của Mỹ”.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết trong cuộc gặp với ông Tập, ông Trump dự kiến sẽ nêu vấn đề Trung Quốc hỗ trợ Iran và Nga.

Do Mỹ có những lo ngại an ninh liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), lãnh đạo hai nước cũng có thể thảo luận vấn đề này. Ông Trump nhiều khả năng sẽ đề cập thêm tới chương trình hạt nhân của Trung Quốc.

Quan chức Mỹ này cũng cho biết thỏa thuận đất hiếm giữa Trung Quốc và Mỹ hiện vẫn còn hiệu lực và sẽ được công bố gia hạn vào thời điểm thích hợp.

Theo HK01