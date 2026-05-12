Cựu thư ký báo chí của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bà Yuliia Mendel, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson rằng Ukraine sẵn sàng nhượng vùng Donbass cho Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình năm 2022.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này, gọi chúng là vô căn cứ và nhấn mạnh rằng bà Mendel không có vai trò nào trong quá trình đàm phán hay việc ra quyết định của nhà nước.

Bà Mendel đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson – một bình luận viên Mỹ gây tranh cãi, thường xuyên chỉ trích Ukraine và viện trợ quân sự của phương Tây, đồng thời nhiều lần đưa ra quan điểm ủng hộ Nga.

Theo bà Mendel, các thành viên trong phái đoàn đàm phán của Ukraine tại các cuộc hòa đàm ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022 được cho là đã đồng ý với gần như toàn bộ yêu cầu của Nga nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Tôi đã nói chuyện với những người đại diện cho Ukraine tại các cuộc đàm phán Istanbul năm 2022,” bà Mendel nói.

“Và họ đã giải thích rất chi tiết với tôi rằng họ đã đồng ý mọi thứ. Hơn nữa – và điều này rất quan trọng – họ nói rằng chính ông Zelensky đã đồng ý từ bỏ Donbass.”

Tuy nhiên, bà Mendel không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh các tuyên bố này, đồng thời cũng không tiết lộ danh tính của những nguồn tin mà bà viện dẫn.

Văn phòng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này, nhấn mạnh rằng bà Mendel không tham gia các cuộc đàm phán và cũng không có quyền tiếp cận các quyết định cấp cao của nhà nước.

“Người phụ nữ này không tham gia đàm phán, không tham gia quá trình ra quyết định, từ lâu đã mất liên hệ với thực tế, còn ai là người nói với bà ấy những điều này – hoặc liệu những chuyện đó có từng xảy ra hay không – thì không phải điều gì nghiêm túc để bình luận,” một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống nói với các nhà báo.

Các phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Nga tiếp tục kêu gọi Ukraine nhượng lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, trong khi đồng thời yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận các tuyên bố chủ quyền của Moscow đối với các khu vực sáp nhập.

Nền tảng mà bà Mendel lựa chọn để thực hiện cuộc phỏng vấn cũng thu hút sự chú ý tại Kiev.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện, Tucker Carlson đã trở thành một trong những tiếng nói nổi bật nhất tại Mỹ ủng hộ Nga.

Năm 2024, ông Carlson từng tới Nga để thực hiện một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bà Mendel từng giữ chức thư ký báo chí của ông Zelensky trong giai đoạn 2019-2021 và trước đây cũng từng đưa ra hàng loạt cáo buộc gây tranh cãi nhằm vào các quan chức cấp cao Ukraine.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đó, bà từng cáo buộc Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tham gia các “nghi lễ ma thuật” liên quan tới nghĩa trang, đồng thời nói rằng bà lo sợ cho tính mạng của mình vì ông ta, nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Theo Kyiv Post