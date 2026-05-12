Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine sử dụng các máy bay không người lái tầm xa để tấn công dân thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức và Ukraine sẽ cùng phát triển drone tầm xa, trong chuyến thăm Kiev không được báo trước.

Quân đội Ukraine thời gian qua thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Moscow cáo buộc các đòn tấn công này nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong khi Kiev bác bỏ.

Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev tiến hành “khủng bố” liên quan tới các cuộc tấn công này. Tuần trước, một vụ tấn công như vậy đã khiến 5 dân thường thiệt mạng tại Crimea.

Berlin hiện nổi lên là nhà tài trợ quân sự đơn lẻ lớn nhất cho Kiev sau khi Mỹ chuyển từ việc viện trợ trực tiếp vũ khí cho Ukraine sang bán cho các đồng minh khác trong NATO để họ chuyển giao lại cho Kiev.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã chi khoảng 20 tỷ euro (23,5 tỷ USD) cho vũ khí dành cho Ukraine trong giai đoạn từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2026.

Hôm 11/5, ông Pistorius tuyên bố việc tăng cường hợp tác quân sự với Kiev cũng sẽ mang lại lợi ích cho Berlin, trong bối cảnh Đức đang đẩy mạnh tái vũ trang quân sự với lý do đối phó “mối đe dọa từ Nga”.

“Đức và Ukraine là các đối tác chiến lược cùng có lợi từ sự hợp tác này. Điều đó tạo ra nhiều dự án mới,” ông Pistorius nói với hãng tin dpa.

“Trọng tâm là phát triển chung các hệ thống không người lái tiên tiến ở mọi tầm hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tấn công tầm sâu.”

Theo ông Pistorius, chương trình “Brave Germany” (Nước Đức dũng cảm) mà ông ký hôm đầu tuần cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Federov sẽ tập trung hỗ trợ các startup có khả năng trình diễn “những đổi mới đầy hứa hẹn”.

Nhà sản xuất drone nổi tiếng nhất của Ukraine là Fire Point gần đây đã trở thành tâm điểm của một vụ bê bối tham nhũng sau khi các tài liệu rò rỉ cho thấy mối quan hệ thân cận với Timur Mindich – cựu đối tác kinh doanh và cộng sự lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Mindich bị cáo buộc đứng sau một đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD.

Một trong những lãnh đạo cấp cao cùng đồng sở hữu của công ty này cũng được cho là đã bị ghi âm khi nói rằng hòa bình sẽ “không tốt cho công việc kinh doanh”.

Trước khi bê bối nổ ra, công ty từng được chính ông Zelensky quảng bá rộng rãi trên toàn cầu.

Moscow nhiều lần khẳng định họ không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia NATO nào và gọi các cáo buộc như vậy là “vô lý”.

Nga cũng cảnh báo rằng giới lãnh đạo hiện tại của Đức và Liên minh châu Âu (EU) đang biến khối này thành “Đế chế thứ tư”.

Theo RT