Chó robot, UAV tàu ngầm, súng cướp quyền điều khiển drone: Trung Quốc khoe dàn vũ khí AI mới

Trung Quốc đã giới thiệu một loạt công nghệ quân sự tiên tiến nhất của nước này, bao gồm chó robot và hệ thống dưới nước tích hợp AI có khả năng vô hiệu hóa thủy lôi, tại một triển lãm quốc phòng.

Các phương tiện tự hành dưới nước được thiết kế để phóng từ tàu ngầm là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất tại Triển lãm Công nghiệp Công nghệ Quốc phòng Thành Đô 2026 diễn ra vào giữa tháng 4.

Các thiết bị này có thể được phóng từ ống phóng ngư lôi cỡ 260 mm hoặc 533 mm, chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ khảo sát biển sâu có độ chính xác cao và lập bản đồ đáy biển. Phiên bản lớn hơn có thể hoạt động ở độ sâu lên tới 3.000 mét.

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, các thiết bị này cũng có thể được lắp các mô-đun chuyên dụng để phát hiện và vô hiệu hóa mục tiêu dưới nước.

“Về cơ bản, đây là một robot tự hành dưới nước có ‘bộ não’ riêng, không cần bất kỳ phần mềm hỗ trợ bên ngoài hay lực lượng hộ tống của con người nào… giống như một trinh sát thông minh dưới nước phục vụ tàu ngầm mẹ,” bản tin cho biết.

Thiết kế của hệ thống cũng cho phép người vận hành bổ sung pin để tuần tra tầm xa hoặc lắp cảm biến tiên tiến phục vụ trinh sát biển sâu. Ngoài ra, nó còn có thể mang theo mô-đun vũ khí để loại bỏ các mối đe dọa như thủy lôi.

Triển lãm cũng giới thiệu các mẫu chó robot hoặc sói robot chiến thuật vốn đã được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sử dụng rộng rãi.

Được trang bị các bộ khớp tiên tiến sản xuất trong nước giúp tăng độ linh hoạt và khả năng chống sốc, một số robot có thể chịu va đập tương đương gấp 5 lần trọng lượng cơ thể của chính chúng.

Bản tin mô tả các robot sói này có thể “di chuyển qua địa hình phức tạp” đồng thời đóng vai trò như “một nền tảng vũ khí cơ động ổn định, đứng vững trước độ giật của pháo hoặc sóng xung kích từ vụ nổ”.

Triển lãm cũng xuất hiện nhiều mẫu UAV hậu cần mới, bao gồm mẫu “xe tải trên không” HH-200 cánh cố định của AVIC, có khả năng vận chuyển 1,5 tấn hàng hóa đường dài với chi phí rất thấp.

Ngoài ra còn có UAV đa cánh quạt hạng nặng được thiết kế nhằm tối đa hóa độ ổn định. CCTV cho biết thiết bị này có thể vận chuyển tới 500 kg hàng tiếp tế và thả xuống các tiền đồn xa xôi hoặc khu vực thiên tai.

Thiết bị tác chiến điện tử cầm tay cho phép binh lính chiếm quyền điều khiển máy bay không người lái của đối phương. Ảnh: CCTV

Triển lãm cũng trưng bày công nghệ chống UAV, bao gồm thiết bị chống bầy đàn UAV với tầm phát hiện 10 km, tích hợp radar cùng các cảm biến quang điện và điện từ.

Sự kiện còn giới thiệu các thiết bị tác chiến điện tử di động, bao gồm súng gây nhiễu cầm tay hoặc ba lô điện tử cho phép binh sĩ chiếm quyền điều khiển UAV đối phương bằng cách phát lệnh giả và buộc chúng hạ cánh xuống vị trí chỉ định.

Bản tin cho biết các biện pháp “tiêu diệt mềm” này là một phần trong mạng lưới phòng không toàn diện.

Những sản phẩm đáng chú ý khác tại triển lãm còn có xe không người lái rải cáp chuyên dụng, được thiết kế để thiết lập các tuyến liên lạc trên chiến trường nhằm giảm thương vong cho con người bằng cách thay thế họ thực hiện công việc nguy hiểm này.

Triển lãm cũng cố gắng nhấn mạnh cuộc cách mạng “sản xuất thông minh” trong công nghệ quốc phòng Trung Quốc, như các cỗ máy tích hợp AI. Theo bản tin, các hệ thống này có thể được sử dụng để xử lý vật liệu nguy hiểm như đạn dược hoặc vận chuyển thiết bị hạng nặng.

Theo SCMP