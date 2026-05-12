Từ sự cố của “ông lớn” chứng khoán SSI, chuyên gia chỉ ra giải pháp bảo vệ hệ thống giao dịch

Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng, doanh nghiệp cần chuyển từ bảo mật bị động sang chiến lược chủ động dựa trên dữ liệu thám báo. Các công ty chứng khoán cần coi việc bảo vệ hệ thống giao dịch và dữ liệu nhà đầu tư là ưu tiên cốt lõi.

“Ông lớn” chứng khoán liên tục gặp sự cố

Sáng 11/5, hệ thống giao dịch của CTCK SSI (iBoard) gặp sự cố kết nối. Nhiều nhà đầu tư phản ánh họ không thể truy cập tài khoản trên app và website. Theo phản hồi của SSI, sự cố kết nối đường truyền đã ảnh hưởng đến nền tảng iBoard app và iBoard website.

Tình trạng này diễn ra từ 9h05 đến 10h, gây gián đoạn giao dịch. Sau đó, SSI xác nhận đã khắc phục, hệ thống hoạt động ổn định trở lại.

Trước đó, chiều 6/5, hệ thống của SSI cũng gặp sự cố khiến nhiều nhà đầu tư chứng khoán không thể đăng nhập được tài khoản trên cả website lẫn app di động để thực hiện giao dịch.

Sự cố xảy ra khi nhóm cổ phiếu chứng khoán đang hút dòng tiền, thị trường có thanh khoản cao. Nhiều nhà đầu tư không thể đăng nhập vào tài khoản dẫn để thực hiện đặt lệnh nên đã bày tỏ sự bức xúc.

Gần 5 năm trước, ngày 7/7/2021, Chứng khoán SSI cũng gặp sự cố giao dịch của hệ thống, có thời điểm không nhảy lệnh và cập nhật chậm so với bảng giá các CTCK khác. Nhiều nhà đầu tư cũng phản ánh về tình trạng không đăng nhập được vào hệ thống, trên cả web và app.

Theo giải thích của Chứng khoán SSI lúc đó, do các hệ thống đang chưa hoàn toàn tương thích dẫn đến hiện tượng đăng nhập chập chờn, dữ liệu hiển thị chưa chính xác, chậm cập nhật trạng thái lệnh tại hầu hết các công ty chứng khoán khác.

Một sự cố khác vào ngày 18/8/2020 cũng khiến các nhà đầu tư không thể giao dịch trực tuyến trên hệ thống của SSI. Sau đó, phía SSI thông báo hệ thống bị mất kết nối, dẫn đến tình trạng không thể chuyển lệnh vào Sở giao dịch. Sự cố được xác định do mất ổn định kết nối đường truyền WAN 2 miền Bắc – Nam, ảnh hưởng đến các giao dịch trực tuyến trên SSI Webtrading, SSI Mobile Trading, SSI Pro Trading và SSI Iboard.

Ngoài SSI, Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS) từng ghi nhận các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) nghiêm trọng vào cuối tháng 7/2020, làm tắc nghẽn hệ thống, khiến nhà đầu tư khó hoặc không thể giao dịch trực tuyến. Đến ngày 31/3/2022, VPS lại gặp lỗi giao dịch suốt gần 1 giờ đồng hồ, nhà đầu tư không thể đăng nhập, do đó không thể đặt lệnh.

Ngày 15/11/2021, nhiều nhà đầu tư phản ánh gặp trục trặc trong việc đăng nhập vào tài khoản chứng khoán tại CTCK VNDirect, đồng thời gặp khó khăn trong quá trình đặt lệnh mua bán cổ phiếu.

Gần nửa năm sau, ngày 6/4/2022, hàng loạt nhà đầu tư cũng không thể truy cập vào website của VNDirect vì: "Tên miền đã hết hạn sử dụng".

Nói về các sự cố của SSI trong thời gian qua, ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky tại Việt Nam, nhận định việc nhà đầu tư gặp lỗi không đăng nhập được tài khoản trên cả website, app của SSI có thể do nhiều nguyên nhân, không hẳn là do lỗi đường truyền. Có thể do đơn vị vận hành đang triển khai các bản vá lỗi, có thể do Server lưu trữ và cũng có thể do hệ thống bị quá tải…

Theo ông Khanh, việc SSI trong thời gian ngắn liên tục gặp sự cố đã ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà đầu tư chứng khoán. Khi đặt lệnh giao dịch mà không đăng nhập được, nhà đầu tư có thể bị thiệt hại tài sản.

"Những sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch tiền số… có thời điểm có hàng ngàn lệnh giao dịch trị giá rất lớn. Nên việc gặp phải sự cố không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng đến thị trường, doanh nghiệp niêm yết…”, ông Khanh nói.

Dù gặp sự cố “nhẹ” như tắc nghẽn đường truyền, không truy cập được tài khoản hay nghiêm trọng hơn là bị tấn công mạng thì những sự cố này có thể gây cản trở đến hoạt động giao dịch mua bán, rút tiền của nhà đầu tư, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng cung cấp dịch vụ của các CTCK, thậm chí tăng thêm sự bất an cho nhà đầu tư và có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán.

Làm gì để ngăn ngừa sự cố?

Theo Ngô Tấn Vũ Khanh, với sự phát triển rất nhanh của công nghệ cùng các mối đe doạ về bảo mật, an ninh mạng ngày càng phức tạp thì việc đầu tư cho an ninh mạng phải là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.

"Các rủi ro an ninh mạng hiện nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp chứng khoán. Việc đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng là rất cấp thiết vì nó là tài sản giá trị cao. Có thể số tiền đầu tư cho an ninh mạng rất lớn khiến nhiều doanh nghiệp e ngại, tuy nhiên khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp sẽ giảm bớt được mức thiệt hại", ông Ngô Tấn Vũ Khanh chia sẻ và cho biết nếu không đầu tư, các doanh nghiệp có thể sẽ đối mặt với thiệt hại không lường trước được khi gặp sự cố hoặc bị tấn công.

Tháng 9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống CNTT, xây dựng phương án ứng phó sự cố, sao lưu dữ liệu ngoại tuyến và bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là dữ liệu cá nhân của nhà đầu tư.

Ông Khanh cho biết các mối đe dọa bảo mật không ngừng biến động đang gây ra hàng loạt hệ lụy tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, từ gián đoạn vận hành, rò rỉ dữ liệu đến tổn thất tài chính và suy giảm uy tín.

Đáng lo ngại hơn, sự gia tăng của các mối đe dọa ngày càng tinh vi như các cuộc tấn công có chủ đích (APT), tấn công ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và khai thác lỗ hổng trên thiết bị di động đang đẩy mức độ rủi ro lên cao hơn bao giờ hết.

Trước bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công thành công ngày càng gia tăng, đòi hỏi sự chuyển dịch từ các phương pháp bảo mật bị động sang những chiến lược chủ động, dựa trên dữ liệu thám báo như việc xây dựng các Trung tâm Điều hành An ninh mạng (SOC).

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky tại Việt Nam. Ảnh: Nhi Lê

Theo nghiên cứu gần đây của Kaspersky, việc tăng cường đầu tư Trung tâm Điều hành An ninh mạng đang trở thành ưu tiên của các doanh nghiệp tại Việt Nam. 74% doanh nghiệp đang lên kế hoạch tích hợp AI vào mô hình SOC để xử lý khối lượng dữ liệu lớn và triển khai quy trình phân tích dự báo để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn.

Khi các mối đe dọa mạng tại Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp và dai dẳng, các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường năng lực bảo mật, thay vì chỉ dựa vào các phương thức truyền thống. Từ bỏ các hệ thống riêng lẻ mang tính rời rạc, hệ thống an ninh cần được tập trung hóa và vận hành dựa trên dữ liệu thám báo.

"Một mô hình SOC được tích hợp tối ưu sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược bảo mật của doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp nâng cao khả năng quan sát toàn diện, ứng phó với các mối đe dọa hiệu quả hơn và duy trì khả năng thích ứng trước các rủi ro mạng đang không ngừng gia tăng”, ông Ngô Tấn Vũ Khanh nhận định.