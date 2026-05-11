Công ty DeepSeek chuẩn bị gọi vốn lớn nhất lịch sử ngành AI Trung Quốc

DeepSeek là một trong những đại diện tiêu biểu cho làn sóng AI mới của Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, Google hay Anthropic trong cuộc đua AI toàn cầu, nhưng trước nay luôn chủ trương tự mình phát triển. Tuy nhiên, cuối cùng thì Lương Văn Phong, ông chủ trẻ của DeepSeek cũng đã "tỉnh" ra. Trước đây ông từng từ chối huy động vốn, nhưng giờ đây ông đã thuận theo xu thế.

Tin tức thị trường mới nhất cho thấy DeepSeek dự định huy động 50 tỷ Nhân dân tệ (NDT), có khả năng lập kỷ lục về vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử các công ty AI Trung Quốc. Tính cả số vốn huy động được, tổng giá trị của DeepSeek có thể vượt 350 tỷ NDT (khoảng 51,5 tỷ USD), cao gấp hơn 4 lần so với mức định giá khoảng 10 tỷ USD hồi đầu tháng 4.

Đúng như dự đoán, điều này cho thấy sự hào hứng của thị trường đối với DeepSeek. DeepSeek đã khởi động vòng gọi vốn đầu tiên vào tháng trước. Sau khi thông tin được công bố, công ty nhanh chóng thu hút nhiều nhà đầu tư.

Trong số các nhà đầu tư có Tencent và Alibaba, cả hai đều đã đàm phán về việc đầu tư vào DeepSeek. Một số nhà đầu tư thậm chí còn hy vọng đạt được thỏa thuận đầu tư độc quyền.

Theo các nguồn tin, mặc dù DeepSeek đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nước và đã chọn cách gọi vốn để đối phó với áp lực cạnh tranh, Lương Văn Phong vẫn muốn duy trì quyền kiểm soát lớn hơn đối với DeepSeek.

Trang tin công nghệ Mỹ The Information dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết “Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp quốc gia Trung Quốc” (còn gọi là “Đại Quỹ”) dự kiến sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của DeepSeek. Đây là quỹ đầu tư chip bán dẫn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc.

Trong khi đó, Alibaba và Tencent được cho là đã “gặp trở ngại” trong việc đầu tư. Ví dụ, Mã Hóa Đằng (Pony Ma) người sáng lập, chủ tịch và CEO của Tencent đã thảo luận với Lương Văn Phong về kế hoạch đầu tư độc quyền 20%, nhưng Lương Văn Phong đã từ chối vì tỷ lệ sở hữu quá lớn.

Đáng chú ý, trước đợt tăng vốn này, thị trường nhiều lần xuất hiện tin đồn DeepSeek đang tìm kiếm nguồn tài trợ. Truyền thông Trung Quốc trước đó từng đưa tin rằng vào tháng 4, DeepSeek hiếm hoi triển khai kế hoạch gọi vốn quy mô lớn, thu hút sự chú ý của Tencent và Alibaba.

Tuy nhiên, sau đó xuất hiện thông tin cho rằng “DeepSeek đàm phán đổ vỡ với Alibaba”. Theo nguồn tin thị trường được bài báo dẫn lại, Alibaba thực tế có thể chưa từng tiến hành đàm phán liên quan.

Trang Yicai (Đệ nhất Kinh tài) phân tích rằng hệ sinh thái riêng của Alibaba không thực sự phù hợp với DeepSeek. Ngoài ra, DeepSeek cũng không thiếu các nhà đầu tư tiềm năng bên ngoài, nên muốn hạn chế tối đa những ràng buộc về điều khoản đầu tư.

Thực tế, tin đồn “Alibaba đầu tư DeepSeek” đã xuất hiện nhiều lần trước đây. Ngay từ thời điểm DeepSeek nhanh chóng nổi tiếng vào năm ngoái, thị trường cũng từng lan truyền thông tin tương tự. Khi đó, bộ phận truyền thông chính thức của Alibaba đã bác bỏ và khẳng định đây là tin giả.

Cuối tháng 4/2026, Jiemian News đưa tin ứng dụng theo dõi doanh nghiệp “Tianyancha” cho thấy vốn đăng ký của DeepSeek đã tăng từ 10 triệu NDT lên 15 triệu NDT. Trong đó, phần vốn góp đăng ký của Lương Văn Phong tăng từ 100.000 NDT lên 5,1 triệu NDT, khiến tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông tăng từ 1% lên 34%; trong khi tỷ lệ nắm giữ của Công ty hợp doanh quản lý tư vấn doanh nghiệp Ningbo Cheng’en (Ninh Ba Trình Ân) giảm từ 99% xuống còn 66%.

Các nguồn tin thị trường cho biết DeepSeek dự kiến ​​huy động 50 tỷ nhân dân tệ trong vòng này, với Lương Văn Phong tự mình bỏ ra thêm tới 20 tỷ, chiếm 40% tổng số vốn huy động được. Tencent đã đầu tư 6 tỷ NDT, nắm giữ khoảng 2% cổ phần, trong khi Alibaba vẫn chưa tham gia.

Xét từ các khoản đầu tư này, rõ ràng là các công ty lớn về cơ bản đã bị gạt ra ngoài lề trong vòng gọi vốn này của DeepSeek.

Trường hợp hiếm hoi một nhà sáng lập thực hiện khoản đầu tư lớn như vậy được thị trường diễn giải là sự tin tưởng mạnh mẽ của Lương Văn Phong vào giá trị dài hạn của DeepSeek.

Giới chuyên môn nhìn chung tin rằng vòng gọi vốn này sẽ giúp DeepSeek đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch doanh thu và thúc đẩy lợi nhuận thương mại. Các báo cáo cho thấy DeepSeek gần đây đã thông báo với một số nhà đầu tư rằng họ dự định đẩy nhanh quá trình phát triển và phát hành các mô hình quy mô lớn, phù hợp với các thông lệ chính thống trong ngành.

Ngoài ra, về mặt sản phẩm, The Information cho biết DeepSeek dự kiến ra mắt phiên bản V4.1 vào tháng 6 nhằm tăng cường năng lực AI cấp doanh nghiệp. Theo nguồn tin, phiên bản mới sẽ bổ sung khả năng xử lý đồng thời hình ảnh và âm thanh, dù đầu ra vẫn chủ yếu là văn bản. Đây cũng là lần đầu tiên DeepSeek được cho là tung ra sản phẩm công cụ hướng trực tiếp tới thị trường doanh nghiệp.

Theo UDN, WorldJournal