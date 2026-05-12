Mỹ bất ngờ công khai vị trí tàu ngầm hạt nhân tối mật sau khi ông Trump bác đề xuất của Iran

Hải quân Mỹ bất ngờ công khai vị trí một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio tại Gibraltar chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.

Lầu Năm Góc hôm đầu tuần đã tiết lộ vị trí của một trong những chiến hạm bí mật nhất của Hải quân Mỹ – một tàu ngầm tàng hình mang vũ khí hạt nhân – chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.

Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đã công bố hình ảnh tàu ngầm lớp Ohio cùng thủy thủ đoàn cập cảng hôm Chủ nhật tuần trước tại Gibraltar – vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Tây Ban Nha.

“Chuyến ghé cảng này thể hiện năng lực, sự linh hoạt và cam kết liên tục của Mỹ đối với các đồng minh NATO,” Hạm đội 6 cho biết trong một thông cáo báo chí.

“Hệ thống tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio là nền tảng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm không thể bị phát hiện, mang lại cho Mỹ thành phần có khả năng sống sót cao nhất trong bộ ba răn đe hạt nhân,” hạm đội này cho biết thêm.

Hải quân Mỹ – lực lượng đang vận hành 14 tàu ngầm lớp Ohio chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang vũ khí hạt nhân – không tiết lộ tên của tàu đang neo tại Gibraltar.

Các tên lửa đạn đạo Trident II trên tàu ngầm này có tầm bắn hơn 4.500 dặm (7.240 km).

Lầu Năm Góc hiếm khi công khai vị trí các tàu ngầm hạt nhân của mình vì đây được xem là thông tin tuyệt mật.

Thông tin được công bố chỉ vài giờ sau khi ông Trump chỉ trích đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Tàu ngầm Mỹ đã cập cảng ở Gibraltar vào hôm 10/5. Ảnh: Wiki.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những cái gọi là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích nó – HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!” ông Trump viết trên Truth Social hôm 10/5.

Ông Trump tiếp tục cáo buộc chính quyền Hồi giáo Iran đang “đùa giỡn” với Mỹ và phần còn lại của thế giới.

Chính quyền Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản yêu cầu Tehran phải từ bỏ chương trình hạt nhân và bàn giao uranium làm giàu cho Mỹ.

Tổng thống Mỹ nhiều lần cảnh báo rằng ông sẽ tái khởi động các chiến dịch quân sự chống Iran nếu một thỏa thuận hòa bình không sớm đạt được.

Theo NYP