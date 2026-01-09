Từ vụ tài xế xe SH buông hai tay: Những vi phạm nào sẽ bị tịch thu xe?

Từ vụ tài xế xe SH bị tịch thu vì buông hai tay khi đang chạy, nhiều người thắc mắc những hành vi nào sẽ bị tịch thu phương tiện và chiếc xe sau đó sẽ được xử lý ra sao?

Nhiều trường hợp bị tịch thu phương tiện

Tối 8/1, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Bến Thành vừa lập biên bản xử phạt và áp dụng hình thức tịch thu phương tiện đối với một nam thanh niên điều khiển xe Honda SH buông cả hai tay khi đang lưu thông trên cầu Ba Son, phía sau còn chở theo một phụ nữ.

Nam thanh niên điều khiển xe máy SH chở theo người phía sau nhưng có hành vi buông hai tay để "biểu diễn" gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo lực lượng chức năng, vụ việc được phát hiện từ clip lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận phản ánh, CSGT đã xác minh và mời chủ xe, người liên quan đến làm việc. Nam thanh niên được xác định đã thực hiện hành vi vi phạm vào khoảng tháng 11/2025. Dù sau đó đã gỡ clip, việc xử lý nam thanh niên vẫn được tiến hành theo quy định.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hành vi này mang đến rủi ro rất lớn: người điều khiển mất khả năng xử lý tình huống bất ngờ, xe dễ loạng choạng, lấn làn, va chạm với phương tiện khác. Trên các đoạn đường có dốc cầu, mặt đường trơn hoặc mật độ phương tiện đông, những “giây ngẫu hứng” kiểu này có thể trả giá bằng tai nạn nghiêm trọng.

Với hành vi này, nam thanh niên điều khiển xe SH bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trước đó, nhiều vụ điều khiển xe máy thả hai tay đã bị xử lý với mức tương tự.

Căn cứ theo khoản 11, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngoài hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị tịch thu phương tiện nếu thực hiện một trong số các hành vi như: Dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; Tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Xe bị tịch thu sẽ được xử lý thế nào?

Xe bị tịch thu rồi sẽ "đi về đâu"? Theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM), chiếc xe sẽ trở thành tài sản công sau khi có quyết định tịch thu. Sau đó, phương tiện sẽ được lập hồ sơ, đưa vào quản lý và bảo quản (kèm thông tin tình trạng xe, giấy tờ, đặc điểm nhận dạng…) để làm căn cứ xử lý.

Từ đó, chiếc xe thường được xử lý theo các hướng: bán đấu giá công khai (phổ biến nhất) theo Luật Đấu giá tài sản 2016 để nộp tiền vào ngân sách sau khi trừ các chi phí hợp lệ như lưu kho, bảo quản, tổ chức đấu giá; hoặc chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng nếu đáp ứng điều kiện và có quyết định theo thẩm quyền.

Trường hợp xe hư hỏng nặng, không còn giá trị hoặc không thể xử lý theo hình thức đấu giá, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thanh lý, tiêu hủy theo quy trình. Nói cách khác, xe bị tịch thu sẽ được xử lý theo thủ tục tài sản rõ ràng, và tiền thu được từ việc bán, thanh lý (nếu có) phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.