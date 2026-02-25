Sun PhuQuoc Airways mở đường bay Hà Nội/TP.HCM – Đà Nẵng

Động thái này không chỉ bổ sung một sự lựa chọn hãng bay cho hành khách mà còn là cầu nối để du khách trải nghiệm hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp tại Đà Nẵng.

Ngày 25/2, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức khai trương các đường bay kết nối Hà Nội và TP.HCM với Đà Nẵng. Chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã cất cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 6h15 và chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng cất cánh, đưa những hành khách đầu tiên từ TP HCM đến với Đà Nẵng vào lúc 10h30 cùng ngày.

Theo Sun PhuQuoc Airways, để đáp ứng nhu cầu giao thương và du lịch đang tăng cao, Sun PhuQuoc Airways sẽ tăng tải từ tháng 3/2026. Cụ thể, chặng Hà Nội - Đà Nẵng khởi động với 2 chuyến/ngày và tăng gấp đôi lên 4 chuyến/ngày từ 1/3. Đồng thời, chặng TP HCM - Đà Nẵng sẽ khai thác 2 chuyến/ngày ngay từ ngày 25/2.

Những hành khách đầu tiên của hãng Sun PhuQuoc Airways trên đường bay Hà Nội/TP HCM - Đà Nẵng hạ cánh tại sây bay Đà Nẵng.

Việc Sun PhuQuoc Airways gia nhập trục bay Hà Nội/TP HCM - Đà Nẵng góp phần mở rộng thêm sự lựa chọn về hãng bay, giờ bay và dịch vụ cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch kết nối Đà Nẵng với Hà Nội và TP.HCM.

Đặc biệt, từ ngày 15/3, Sun PhuQuoc Airways dự kiến đưa vào khai thác đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc, hoàn thiện thêm mạng lưới kết nối giữa các trung tâm du lịch trọng điểm.