Thủ tướng: Cần có cơ chế để nhà khoa học dám dấn thân vào thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khoa học không thể tách rời thị trường, cần có cơ chế để nhà khoa học dám dấn thân vào thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các sáng chế trở thành những sản phẩm thực tế.

Ngày 23/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sự kiện này:

Thưa các Giáo sư, Viện sĩ!

Thưa các bậc nguyên lão - những "cây đa, cây đề" của nền khoa học công nghệ Việt Nam!

Thưa tất cả các đồng chí!

1. Hôm nay, trong không khí ấm áp, tưng bừng, hân hoan của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, tôi rất vui mừng đến gặp mặt và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống khoa học của quốc gia.

- Thay mặt Chính phủ, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học lão thành cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm qua các thời kỳ lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

- Cảm ơn những phát biểu tâm huyết, sâu sắc của các giáo sư, nhà khoa học. Chúng tôi lắng nghe ý kiến của các đồng chí bằng sự chân thành; chia sẻ, cảm thông bằng nhịp đập của trái tim; hành động bằng khối óc và sản phẩm cụ thể.

2. Về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tri thức và khoa học, công nghệ

- Từ xa xưa, cha ông ta đã khẳng định: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì quốc gia mạnh, nguyên khí suy thì quốc gia yếu". Ngày nay, trong thời đại khoa học và công nghệ, "hiền tài" chính là đội ngũ trí thức, nhà khoa học - những người trực tiếp tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, giá trị mới cho đất nước.

- Lịch sử dân tộc ta cho thấy một chân lý: Ở mỗi bước ngoặt của đất nước, khi Tổ quốc cần, nhân tài đều xuất hiện. Như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo: "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có". Ngày nay, trong thời đại của khoa học và công nghệ, những "hào kiệt" ấy chính là các nhà khoa học, những người chinh phục đỉnh cao tri thức, làm chủ công nghệ, góp phần bảo đảm độc lập tự chủ bằng trí tuệ của con người Việt Nam.

- Chúng ta bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng sức mạnh, bằng trí tuệ Việt Nam. Chúng ta phát triển đất nước cũng bằng trí tuệ Việt Nam. Chúng ta lấy nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên, văn hóa…) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, mang tính quyết định; lấy nguồn lực bên ngoài (công nghệ, tài chính, quản trị, đào tạo nguồn nhân lực…) là quan trọng, đột phá.

- Lịch sử đã chứng minh, khoa học và công nghệ luôn là chìa khóa vạn năng, là yếu tố quyết định cho phát triển và sự thịnh vượng của quốc gia. Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: "Tri thức là vốn liếng quý báu của dân tộc"; đồng thời, ngay từ rất sớm, Bác Hồ cũng đã đề cập rất nhiều vấn đề liên quan đến khoa học và kêu gọi được rất nhiều trí thức, nhà khoa học trở về nước cống hiến.

- Hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, sự lựa chọn mang tính chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư; là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển đột phá và là động lực quan trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững của các quốc gia. Tri thức và khoa học công nghệ chính là nguồn giá trị đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là nền tảng mà còn là mục tiêu, động lực, nguồn lực và là lực lượng sản xuất trực tiếp để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong tiến trình đó, vai trò của những nhà nghiên cứu khoa học công nghệ là lực lượng tiên phong; đặc biệt, Viện Hàn lâm chính là "pháo đài" quan trọng của tri thức, nơi kết tinh chất xám và sự sáng tạo vô tận của con người Việt Nam.

- Chúng ta có các cuộc chuyển đổi trạng thái qua các thời kỳ: Nông nghiệp đã đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo sau chiến tranh, đổ nát; hiện nay, nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế (vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, vừa là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới). Công nghiệp, đầu tư nước ngoài giúp nước ta trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao (năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 5.000 USD). Trong giai đoạn mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

3. Truyền thống của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đội ngũ tri thức, các nhà khoa học

- Lịch sử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gắn liền với những trang sử vẻ vang của dân tộc. Ra đời ngày 20/5/1975 theo Nghị định số 118/CP, ngay trong thời điểm đất nước vừa thống nhất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trước đây là Viện Khoa học Việt Nam) đã mang trên mình sứ mệnh lịch sử là xây dựng nền tảng tri thức, tạo cơ sở cho sự phát triển khoa học của cả nước, thể hiện rõ chiều sâu về nghiên cứu, chiều rộng về sự phổ biến ứng dụng. Từ những tổ chuyên môn nghiên cứu cơ bản ban đầu về Toán học, Vật lý, Hóa học trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, các thế hệ nhà khoa học đã bền bỉ cống hiến, đặt những viên gạch đầu tiên cho nền khoa học công nghệ nước nhà; hun đúc, tạo nên giá trị cốt lõi về sự đam mê cháy bỏng và sức sáng tạo không ngừng.

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là nơi hội tụ và nuôi dưỡng nhiều lớp nhà khoa học tài ba của đất nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đất nước đã có Viện sĩ, Giáo sư Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam, người đặt nền móng cho khoa học, công nghệ phục vụ quốc phòng và kiến thiết đất nước. Cùng thời kỳ đó, có Giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học lớn của Việt Nam, người đặt nền móng cho lĩnh vực tối ưu toàn cục, góp phần đưa toán học Việt Nam ra thế giới. Và nhiều nhà khoa học tiêu biểu khác như Giáo sư Lê Văn Thiêm, Viện sĩ, Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Vũ Minh, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh... Những tên tuổi ấy không chỉ là niềm tự hào của Viện mà còn là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ Việt Nam.

- Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển với nhiều thăng trầm và đột phá, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã khẳng định vị thế là "cánh chim đầu đàn", là lực lượng nòng cốt trong hệ thống khoa học quốc gia. Những thành tựu mà các đồng chí đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào:

(1) Bộ máy tinh gọn hơn: Sau sắp xếp, Viện đã giảm từ 38 đơn vị xuống còn 24 đơn vị trực thuộc [gồm 13 đơn vị nghiên cứu khoa học; 06 đơn vị sự nghiệp (Học viện, Bảo tàng, Nhà xuất bản...); 05 đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện].

(2) Nhân lực chất lượng cao hơn: Viện hiện có khoảng 3,5 nghìn cán bộ, viên chức, nhà khoa học, người làm việc; trong đó có 52 giáo sư, 172 phó giáo sư, 916 tiến sĩ, 786 thạc sĩ.

(3) Nghiên cứu khoa học tốt hơn: Năm 2025, Viện có 2,3 nghìn công trình công bố trên các tạp chí uy tín; được cấp 105 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, tăng 2,7 lần năm 2024. Giai đoạn 2021-2025, Viện có trên 12 nghìn công trình khoa học được công bố; được cấp gần 300 bằng sáng chế, gấp 1,5 lần giai đoạn trước, Khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu cả nước về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.

(4) Triển khai Nghị quyết 57 ngày càng hiệu quả hơn: Trong 45 nhiệm vụ được giao, Viện Hàn lâm KHCN hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng hạn, 33 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và không có nhiệm vụ nào hoàn thành chậm tiến độ.

(5) Hợp tác trong nước và quốc tế tốt hơn: Trong nước, Viện Hàn lâm đã đẩy mạnh liên kết "ba nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp). Quốc tế: duy trì và mở rộng hợp tác khoa học với các đối tác ở hơn 20 quốc gia, trong đó có những cường quốc về khoa học công nghệ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc…; đồng thời thực hiện tốt vai trò thành viên của Việt Nam trong các tổ chức khoa học đa phương lớn như UNESCO, Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ (IOC)...

Với những đóng góp quan trọng đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiều huân chương cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh và ngày hôm nay là Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà khoa học Viện Hàn lâm trong suốt nửa thế kỷ qua.

4. Yêu cầu về phát triển khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên mới

- Về yêu cầu: Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân hai con số giai đoạn 2026-2030 với động lực chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

+ Tổng bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta phải coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt… là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc ta".

+ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược hàng đầu. Điều rất quan trọng là Nghị quyết không chỉ nói về cơ chế, chính sách hay nguồn lực, mà khẳng định rõ vai trò trung tâm của con người - của đội ngũ nhà khoa học. Nghị quyết nhấn mạnh phải lấy nhà khoa học làm chủ thể sáng tạo; phải trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các tổ chức khoa học và công nghệ; phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; phải khuyến khích tinh thần dấn thân, chấp nhận rủi ro có quản trị trong nghiên cứu; phải tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu được thương mại hóa, được đưa vào cuộc sống.

+ Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động; thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa viện, trường và doanh nghiệp; coi doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng công nghệ. Trong cấu trúc đó, nhà khoa học không đứng ngoài thị trường, mà phải đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết các bài toán thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

+ Nghị quyết số 79 về kinh tế nhà nước khẳng định vai trò của khu vực công lập trong việc đi đầu nghiên cứu nền tảng, làm chủ công nghệ mũi nhọn, hiện đại hóa quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động. Các tổ chức khoa học quốc gia, trong đó Viện Hàn lâm được xác định là lực lượng trụ cột trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thời gian tới, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò trung tâm KHCN hàng đầu Việt Nam, từng bước ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới (mục tiêu đến năm 2030 trở thành tổ chức nghiên cứu KHCN hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, có năng lực cạnh tranh quốc tế ở một số lĩnh vực trọng điểm) theo phương châm 20 chữ: "Trí tuệ tinh hoa - Làm chủ công nghệ - Chuyển đổi mạnh mẽ - Bám sát tình hình - Kiến tạo tương lai". Muốn vậy chúng ta phải đề cao trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm với tinh thần "4 không": Không để lãng phí một ngày; không để chậm trễ một tuần; không để mất cơ hội trong một tháng và không để bị động cả năm.

- Về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu:

(1) Thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi, gồm: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Viện Hàn lâm cần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực; trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ gen…; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ để làm căn cứ hoạch định chính sách. Tập trung làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ nguồn để giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước; đưa các ngành Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học… đạt trình độ tiên tiến khu vực và thế giới vào năm 2030.

(2) Đẩy mạnh phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế mới như kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế dữ liệu, kinh tế bạc, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm… Tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài; chú trọng phát triển mạnh các tập đoàn kinh tế lớn, có thương hiệu, uy tín trên trường quốc tế, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

(3) Khoa học không thể tách rời thị trường. Viện Hàn lâm cần chủ động "mở cửa" phòng thí nghiệm, đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn kinh tế tư nhân, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Cần có cơ chế để nhà khoa học dám dấn thân vào thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các sáng chế trở thành những sản phẩm thực tế, đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị sản phẩm quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Với tư cách là cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Hàn lâm phải đóng vai trò là "bộ não" tham mưu chiến lược về KHCN cho Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kinh tế biển, an ninh nguồn nước, vũ trụ… với tinh thần "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ".

5. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

(1) Về thể chế, cơ chế, chính sách

- Triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

- Bộ KHCN chủ trì, hướng dẫn các cơ chế, chính sách liên quan đến trao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học công nghệ; cơ chế kiểm soát, mô hình hợp tác giữa tổ chức khoa học công lập và doanh nghiệp; kết quả nghiên cứu phải được chuyển hóa thành sản phẩm và có giá trị kinh tế.

- Viện Hàn lâm KHCN: (i) Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị (ii) Hoàn thiện Hồ sơ trình Bộ Chính trị Đề án nghiên cứu khoa học và làm chủ một số công nghệ chiến lược trong tháng 3 năm 2026; (iii) Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới trong tháng 4/2026.

- Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gồm tự chủ về hoạt động, con người, nguồn lực) với tầm nhìn 100 năm cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, báo cáo trong tháng 3 năm 2026.

(2) Về hạ tầng: Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển và theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là hệ thống phòng thí nghiệm…

(3) Về nguồn lực

- Thực hiện tinh thần 5 rõ là:

(i) Rõ bài toán để nghiên cứu không xa rời thực tiễn phát triển;

(ii) Rõ sản phẩm để không dừng lại ở công bố hay báo cáo mà phải thương mại hóa;

(iii) Rõ ứng dụng để kết quả nghiên cứu đi vào đời sống, vào các hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước;

(iv) Rõ hiệu quả để đo lường được tác động thực chất;

(v) Rõ đóng góp để thấy được kết quả, giá trị cụ thể đối với quốc gia.

- Giao Bộ Tài chính, Bộ KHCN chủ trì hướng dẫn, bố trí kinh phí từ nguồn chi đầu tư phát triển cho các dự án của Viện Hàn lâm làm chủ đầu tư.

(4) Về nguồn nhân lực

- Phát huy lợi thế của Viện Hàn lâm và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam với tinh thần gắn chặt nghiên cứu khoa học với đào tạo, giữa lý luận và thực tiễn.

- Đẩy mạnh thu hút cộng đồng nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và tham gia sâu vào các mạng lưới khoa học toàn cầu. Cần tạo môi trường tự do sáng tạo, để tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích đội ngũ các nhà khoa học "dám ước mơ, dám khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm"; xây dựng cơ chế khuyến khích các nhà khoa học tiếp tục tham gia nghiên cứu sau khi nghỉ hưu theo quy định. Quan tâm xây dựng các không gian sáng tạo, câu lạc bộ khoa học công nghệ, mô hình vườn ươm đổi mới sáng tạo.

- Mỗi cán bộ, nhà khoa học cần không ngừng học tập, cập nhật tri thức mới, nắm bắt xu hướng công nghệ mới, làm chủ các thành tựu khoa học hiện đại; đồng thời chắt lọc, phổ biến và chuyển hóa những tri thức hữu ích phục vụ thiết thực cho quốc gia, dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động tư vấn chiến lược, hoạch định chính sách.

(5) Về quản trị

- Chuyển mạnh từ "tư duy nhiệm vụ" sang "tư duy kết quả"; từ "làm nhiều" sang "làm trúng, làm đúng, làm đến nơi, đến chốn"; từ "có hoạt động" sang "có sản phẩm cụ thể"; từ "có công trình" sang "có đóng góp lớn cho tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả quốc gia".

- Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy với phương châm "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả". Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo.

(6) Về thị trường, cơ chế phối hợp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu

- Đẩy mạnh nghiên cứu KHCN theo hướng không chỉ là tăng số lượng công bố, mà là tăng tầm ảnh hưởng, tăng giá trị học thuật và tăng giá trị ứng dụng. Tập trung vào những vấn đề khoa học cơ bản, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, nhất là 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược (như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, vật liệu tiên tiến, hàng không, vũ trụ…).

- Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tăng cường liên kết "3 nhà": Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh khai thác, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ; hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác thương mại hóa kết quả nghiên cứu để đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, tạo giá trị gia tăng và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

* Tóm lại:

(i) Phải có thể chế thông thoáng, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiều hơn nữa cho tổ chức khoa học công nghệ về hoạt động, về nguồn lực và về con người;

(ii) Phải đầu tư hạ tầng chiến lược cho nghiên cứu ngang tầm nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn quốc tế và vai trò, vị trí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhất là hạ tầng liên quan đến các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu trọng điểm;

(iii) Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực cho khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo;

(iv) Quản trị phải thông minh, tự lực, tự cường trong nghiên cứu khoa học, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ Việt Nam;

(v) Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, chiến lược về phát triển khoa học công nghệ; hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ, trong đó có cơ chế đặt hàng cho các nhà khoa học; thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra, đánh giá và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng...

6. Nửa thế kỷ đã trôi qua với biết bao thăng trầm và đột phá, nhưng tinh thần "Tôn vinh tri thức, đề cao khoa học" của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và sức sáng tạo vô hạn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của khoa học Việt Nam. Nơi đây sẽ luôn là nơi sản sinh, nuôi dưỡng và hội tụ những "hào kiệt" của thời đại mới. Những hào kiệt không trên chiến trường, mà chiến đấu trên mặt trận "không tiếng súng" - khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đầy vinh quang và thử thách. Những hào kiệt chinh phục không phải thành lũy, mà là những đỉnh cao khoa học, công nghệ. Những hào kiệt góp phần giữ vững chủ quyền không chỉ bằng ý chí, mà bằng trí tuệ và sáng tạo.

Một lần nữa, chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp vinh quang và đầy trọng trách này.

Chúc các nhà khoa học luôn giữ vững đam mê, bản lĩnh và khát vọng sáng tạo.

Chúc Viện Hàn lâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thủ tướng Phạm Minh Chính