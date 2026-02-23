close Đăng nhập

Bắt lái thuyền vụ chìm tàu 6 người tử vong ở hồ Thác Bà

Quỳnh An
Quỳnh An

Cơ quan điều tra xác định Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển tàu chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển tàu không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ngày 23/2, theo báo CAND, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

anh-1-2699.jpg
Triệu Văn Nội tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển kiểm soát YB - 0876H chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình đến xã Cảm Nhân. Khi phương tiện đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB - 0919 do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú xã Cảm Nhân) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, thuyền chở khách bị chìm, làm 6 người tử vong.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), sử dụng phương tiện có công suất nhỏ hơn nhưng không nhường đường cho phương tiện có công suất lớn hơn, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Chìm tàu ở Thác Bà #Thác Bà #6 người tử vong #Bắt lái thuyền

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

230 người tử vong do TNGT dịp Tết

230 người tử vong do TNGT dịp Tết

Ngày 22/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 10h ngày 22/2), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông làm chết 230 người, bị thương 274 người.

Theo Tổng bí thư, Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ phát động Tết trồng cây

Sáng 22/2, Tổng bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).