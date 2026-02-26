CEO Tân Á Đại Thành Nguyễn Duy Chính ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Chính (sinh năm 1985, Tổng giám đốc Tân Á Đại Thành) tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 10.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa công bố danh sách chính thức 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đáng chú ý, trong danh sách này có hai lãnh đạo đang công tác tại Tân Á Đại Thành.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Chính (sinh ngày 12/1/1985, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Á Đại Thành) là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ mới tại Đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Anh năm 2010, ông Chính trở về Việt Nam và gia nhập Tân Á Đại Thành - doanh nghiệp do mẹ ông, bà Nguyễn Thị Mai Phương, làm Chủ tịch HĐQT. Đến tháng 1/2015, ông được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc.

Tân Á Đại Thành đang phát triển dựa trên 3 trụ cột chiến lược: sản xuất công nghiệp, công nghệ cao và bất động sản. Mô hình hoạt động được tái cấu trúc theo hướng holding với sự tư vấn của KPMG; đồng thời Boston Consulting Group (BCG) tham gia rà soát danh mục và sắp xếp lại các lĩnh vực kinh doanh. Tập đoàn hiện vận hành 4 tổng công ty tương ứng với ba nhóm ngành cốt lõi.

Một lãnh đạo khác của Tân Á Đại Thành tham gia ứng cử lần này là ông Nguyễn Duy Minh (sinh ngày 11/4/1977, Phó giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành). Ông Minh ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 9, gồm các phường: Lĩnh Nam, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở.