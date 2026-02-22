Hơn 1 triệu lượt khách đến Đà Nẵng dịp Tết

Tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 (từ 14/2-22/2) ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Tăng 27% so với Tết 2025

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng vừa cho biết với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật và mới lạ, nhiều chương trình kích cầu cùng với thời tiết thuận lợi, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng so với cùng kỳ 2025.

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng (từ 14/2-22/2) ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2025 và khách nội địa ước đạt 590.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu ngành du lịch ước đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2025.

Lễ đón du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 tại điểm check-in linh vật Kim Mã 4.0

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, lượng khách đến Đà Nẵng tăng cao trong dịp tết nên công suất phòng bình quân toàn TP đạt 65-70%; công suất khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 85%.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, có 4 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa 4.200 du khách và 2.300 thuyền viên (Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Đức...) đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, Rừng dừa Cẩm Thanh...

Hút du khách nhờ loạt sự kiện hấp dẫn

Xác định dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ là cơ hội để tạo đà tăng trưởng ngành du lịch trong năm 2026, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã tổ chức xuyên suốt chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch phong phú như: Chương trình nghệ thuật chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; hội thi “Cây Nêu ngày Tết” – Xuân Bính Ngọ 2026 cùng các hoạt động Tết truyền thống; không gian Chợ Tết xưa; Tết làng chài 2026; Festival Hoa Xuân Bính Ngọ 2026; chợ hoa Xuân, đường hoa Xuân tại các khu vực trung tâm TP;… đã góp phần tạo chuỗi sản phẩm, hoạt động du lịch đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Du khách tàu biển chụp ảnh lưu niệm khi xông đất Đà Nẵng trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách nhân dịp Tết Bính Ngọ như: Khu du lịch Sun World Ba Na Hills tổ chức Lễ hội hoa Tulip Bà Nà (từ 5/2-31/3), trang trí không gian đặc trưng dịp Tết, tổ chức nhiều hoạt động như Gieo quẻ đầu năm, xin chữ ông đồ, rước lân, vẽ mặt nạ (từ 17/2-22/2); Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức phiên chợ ngày Tết 2026 – “Rước mã khai xuân” (từ 7/2-8/2) tại số 42 Bạch Đằng (phường Hải Châu)…

Để chào đón du khách đến với Đà Nẵng trong dịp Tết Âm lịch 2026, Sở VH-TT&DL TP đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình chào đón những du khách xông đất thành phố Đà Nẵng Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực Công viên phía Nam bờ Tây cầu Rồng vào ngày 17/1; đón hơn 200 du khách từ Thái Lan đến Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 17/2 (mồng 1 Tết); đón hơn 1.000 du khách tàu biển tại Cảng Tiên Sa – Sơn Trà vào ngày 19/2 (mồng 03 Tết)… cùng các chương trình tặng quà lưu niệm, múa lân sư chào mừng; hái lì xì đầu năm…