UAV xâm nhập trái phép vùng trời máy bay: Đề nghị lực lượng chống khủng bố vào cuộc

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố có sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái (UAV) uy hiếp an ninh, an toàn bay.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ UAV xâm nhập trái phép vào vùng trời tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh. Các thiết bị bị phát hiện ở cự ly từ 3 đến 12 hải lý, độ cao khoảng 1.000 đến 3.800 feet, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực tiếp với tàu bay.

Đáng chú ý, ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) ghi nhận 2 vụ UAV hoạt động trái phép, khiến 17 chuyến bay phải bay chờ, 1 chuyến phải chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 15 chuyến chờ khởi hành.

Tiếp đó, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết) xảy ra thêm 2 vụ việc liên quan UAV hoặc vật thể bay tương tự, làm 18 chuyến bay phải bay chờ, 4 chuyến chuyển sân bay dự bị và 14 chuyến chờ khởi hành.

Tổng cộng hơn 50 chuyến bay bị ảnh hưởng, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và đe dọa nghiêm trọng an toàn bay trong giai đoạn cao điểm.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an ninh, an toàn bay đối với hoạt động hàng không dân dụng, ngày 25/2, Bộ Xây dựng có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 288/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố TP Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội trên địa bàn rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm; tăng cường công tác cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; xem xét áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh, tuyên truyền và cảnh báo cộng đồng, nhất là tại các khu dân cư xung quanh cảng hàng không về nguy cơ, hậu quả pháp lý, chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Ngành hàng không cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng UAV, flycam trong khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận khi chưa được cấp phép. Chỉ một phút sử dụng sai quy định có thể khiến hàng trăm hành khách đối mặt rủi ro an toàn, gây thiệt hại lớn cho hãng hàng không và người đi lại, đồng thời người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ.