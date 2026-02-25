Phát hiện người điều khiển flycam uy hiếp an toàn bay ở Đà Nẵng

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết vừa xử lý 1 trường hợp sử dụng flycam hoạt động trái phép, xâm nhập nhiều lần vào vùng cấm bay uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Chiều 24/2, lực lượng quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu hạ cánh, tạm giữ 1 flycam (phương tiện bay không người lái) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành.

Người điều khiển là T.N.T (SN 1990, trú tại Tổ 24, phường Hòa Khánh). Kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ, cơ quan chức năng phát hiện T đã nhiều lần sử dụng flycam xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Hành vi này vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi này, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính 30 - 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ông T.N.T (bìa trái) bị lực lượng quân sự địa phương phát hiện, xử lý khi điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm bay, ảnh hưởng an ninh hàng không của Sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ 17/2 - 24/2 (tức từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), cơ quan này ghi nhận 3 vụ tổ lái máy bay báo cáo phát hiện vật thể bay nghi flycam xâm nhập khu vực cấm bay và hành lang cất/hạ cánh. Hậu quả khiến khoảng 50 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều chuyến phải bay chờ vòng, điều chỉnh phương thức tiếp cận/hạ cánh, một số chuyển hướng sân bay dự bị, gây chậm trễ, xáo trộn lịch trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Đặc biệt, ngày mùng 1 Tết, lực lượng chức năng phát hiện 2 flycam bay trái phép. Một chiếc bay vào buổi sáng, vị trí gần sông Thu Bồn, độ cao khoảng 3.800 feet (tương đương hơn 1.500 m). Chiều cùng ngày, một chiếc khác bay vào vùng cấm, ở độ cao khoảng 1.200 m. Vụ việc đã khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp ngay trong ngày đầu tiên của năm mới Tết Bính Ngọ.