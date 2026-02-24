Kỳ tích ghép phổi: 8 bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử hội ngộ

Sau những ca phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ và hành trình hồi sức đầy thử thách, 8 bệnh nhân ghép phổi tại BV Phổi Trung ương đã hội ngộ trong khỏe mạnh, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam.

Hôm nay 24/2, cả 8 bệnh nhân được ghép phổi trong năm 2025 đã hội ngộ tại buổi gặp gỡ do Bệnh viện (BV) Phổi Trung ương tổ chức. Không còn bình oxy, không còn máy hỗ trợ hô hấp, họ bước đi với những nhịp thở bằng chính lá phổi mới - điều từng là ước mơ xa vời của họ.

Các thầy thuốc BV Phổi Trung ương mừng tuổi 8 bệnh nhân ghép phổi trong năm 2025

5 cuộc đời trở lại trong hai tháng cuối năm

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc khi BV Phổi Trung ương thực hiện thành công 8 ca ghép phổi. Trong đó, chỉ trong chưa đầy hai tháng cuối năm, BV đã ghép liên tiếp 5 ca – điều hiếm gặp ngay cả ở nhiều trung tâm lớn trên thế giới.

Có ngày BV ghép hai ca cùng lúc; có tuần thực hiện ba ca liên tiếp; và một ca đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Với kỹ thuật được xem là phức tạp bậc nhất trong ghép tạng, chuỗi thành công ấy là đóng góp quan trọng cho y tế Việt Nam.

Ngày mồng 6 Tết Bính Ngọ, ca ghép phổi đầu tiên của năm 2026 tiếp tục thành công. Đến nay, tổng số ca ghép phổi tại BV đạt 13 ca, với tỷ lệ sống sau ghép tiệm cận các trung tâm hàng đầu khu vực.

Có mặt tại buổi gặp, bà Cấn Thị Phương xúc động kể lại bà từng phụ thuộc hoàn toàn vào bình oxy, khiến giấc mơ bế cháu cũng trở nên xa xỉ. Vậy mà hôm nay, bà đã có thể ôm cháu vào lòng. “Được sống khỏe thế này là điều tôi chưa từng dám nghĩ tới”, bà nói, ánh mắt đầy biết ơn.

Anh Trần Quốc Vũ được ghép đúng ngày cuối cùng của năm 2025, cho biết anh từng không thể đi nổi 100m, bác sĩ nói nếu không ghép thì sự sống của anh không thể kéo dài. “Tôi tỉnh lại sau ca ghép như bắt đầu một cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng”, anh nói. Giờ đây, anh đi bộ 1- 2 km mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Phương cho biết chị đã tăng 4 kg sau mổ. Tết Bính Ngọ vừa qua, không chỉ được ăn tết cùng gia đình, chị đã có thể tự tay nấu cơm và chăm sóc các con sau nhiều năm bệnh tật. Những việc tưởng như bình dị ấy từng là điều ngoài tầm với.

Bà Quách Thị Thực, người từng gắn chặt với thiết bị hỗ trợ hô hấp, nay đã sinh hoạt bình thường: “Ca ghép cho tôi một cuộc sống mới. Mỗi hơi thở bây giờ đều nhẹ nhõm”- bà cười rổn rảng trong suốt câu chuyện kể.

Bà Trần Thị Thu Huyền nghẹn ngào khi nói về khát khao được sống bên chồng con mà không cần bình oxy và nay, điều ước ấy đã thành sự thật.

Mỗi câu chuyện nhỏ của các bệnh nhân chính là sự thay đổi lớn của cuộc đời họ và minh chứng rằng ghép phổi không chỉ kéo dài sự sống mà còn trả lại tương lai cho chính bệnh nhân và gia đình họ.

Chất lượng ghép phổi của Việt Nam đã tiệm cận nhiều trung tâm lớn trên thế giới

Âm thanh xúc động

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trung tâm Ghép phổi, cho biết mỗi ca ghép kéo dài 12 - 15 tiếng, nhưng hành trình thật sự nằm ở hàng tháng chăm sóc hậu phẫu. Khoảnh khắc rút ống nội khí quản cho bệnh nhân, cả ê kíp gần như vỡ òa. Tiếng bệnh nhân tự thở lần đầu tiên trong lồng ngực mới, trở thành âm thanh xúc động nhất đối với những người làm nghề.

Những quyết định táo bạo của các phẫu thuật viên mở ra cánh cửa sống cho người bệnh. Các chuyên gia gây mê giữ cho cuộc mổ an toàn trong từng phút. Sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia giúp những lá phổi được vận chuyển kịp thời qua hàng nghìn cây số.

“Ghép phổi không phải thành công của một cá nhân, mà là thành công của cả tập thể. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên, gây mê, hồi sức, nội hô hấp, phục hồi chức năng, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng, hậu cần” - Giám đốc Đinh Văn Lượng khẳng định.

Các chuyên gia đầu ngành như GS Lê Ngọc Thành, TS Nguyễn Công Hựu, TS Đinh Văn Lượng cùng nhiều phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê và hồi sức đã tạo nên chuỗi phối hợp chính xác gần như tuyệt đối.

Niềm vui vỡ oà khi thấy dấu hiệu tích cực sau ghép

Chuỗi thành công năm 2025 khẳng định BV Phổi Trung ương đã làm chủ kỹ thuật ghép phổi theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự phối hợp của nhiều BV lớn và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia: BV Phổi Trung ương, BV E, BV Trung ương Quân đội 108, BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, BV Nhân dân 115...

TS Đinh Văn Lượng cho biết thêm mục tiêu mà BV hướng đến là xây dựng Trung tâm ghép phổi vùng, đưa kỹ thuật này trở thành thường quy để nhiều bệnh nhân có cơ hội sống hơn. Tại Việt Nam luôn có hàng nghìn bệnh nhân suy phổi giai đoạn cuối. Nếu không được ghép, tỷ lệ sống sau 2 đến 3 năm chỉ khoảng 5%, chất lượng cuộc sống suy kiệt nghiêm trọng.

Đặc biệt, Giám đốc BV Phổi Trung ương bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới gia đình những người hiến tạng, trong đó có nam thanh niên 17 tuổi hiến tạng cứu nhiều người, ông cũng cảm ơn sự hợp tác của các gia đình bệnh nhân và sự tận tình của các y bác sĩ cho mỗi ca ghép.