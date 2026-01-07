3 mẫu xe gia đình "xông đất" thị trường Việt Nam năm 2026

Nhóm xe gia đình bắt đầu sôi động ngay từ đầu năm 2026 với những lựa chọn mới, từ xe bán tải đến MPV điện 7 chỗ.

Những ngày đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam sớm nóng lên khi nhiều hãng chuẩn bị tung sản phẩm mới ngay từ tháng 1. Đáng chú ý, làn sóng ra mắt đầu năm cho thấy các hãng đang đẩy mạnh nhóm xe phục vụ gia đình, từ SUV hybrid cho đến MPV điện, hoặc các mẫu bán tải thế hệ mới.

Toyota Hilux thế hệ mới

Sau một năm 2025 im ắng, Toyota chọn Hilux thế hệ mới để khuấy động thị trường Việt Nam ngay đầu 2026. Theo thông tin được đăng tải, mẫu xe bán tải thế hệ mới sẽ ra mắt thị trường trong nước ngay tháng này.

Ở thế hệ mới, Toyota Hilux được định hướng làm mới theo hướng hiện đại hơn, nhấn mạnh vẻ cứng cáp và cơ bắp ở ngoại thất với các mảng khối góc cạnh. Khoang lái cũng được nâng cấp với màn hình giải trí kích thước lớn hơn và giao diện hiển thị số hóa, nhằm đáp ứng nhóm khách mua bán tải nhưng dùng hằng ngày như xe gia đình.

Hilux thế hệ mới mang dáng vẻ cơ bắp, hiện đại hơn hẳn đời cũ. Ảnh: Toyota.

Về vận hành và trang bị, Hilux đời mới nhiều khả năng tiếp tục gắn với cấu hình máy diesel 2.8 lít, đồng thời bổ sung thêm các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái để bắt kịp mặt bằng chung phân khúc. Đây là xu hướng dễ thấy khi khách hàng mua xe bán tải hiện nay đòi hỏi nhiều hơn ở tiện nghi và an toàn, không chỉ dừng ở sức mạnh hay khả năng chở tải.

Việc Toyota ra mắt Hilux thế hệ mới được xem là cần thiết để tăng sức cạnh tranh, trong bối cảnh đời xe hiện tại đang khá "đuối" trước Ford Ranger. Lũy kế 11 tháng đã qua của năm 2025, Toyota Hilux đạt 3.427 xe, trong khi Ford Ranger lên tới 16.493 xe. Giá bán chưa được hãng công hố nhưng chênh lệch này cho thấy Toyota cần một sản phẩm đủ mới và đủ mạnh để kéo khách quay lại showroom, nhất là giai đoạn nhu cầu xe đa dụng tăng trước Tết.

Honda CR-V Hybrid bản lắp ráp trong nước

Cuối năm 2025, thông tin Honda CR-V e:HEV chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây được xem là bước đi có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung lẫn giá bán.

Dù không phải phiên bản mới, CR-V e:HEV chuyển sang lắp ráp trong nước kéo theo kỳ vọng nguồn xe ổn định hơn và giá thành sẽ dễ tiếp cận hơn.

Với việc được lắp ráp trong nước, Honda CR-V Hybrid được kỳ vọng sẽ có giá rẻ hơn bản nhập Thái trước đó. Ảnh: Thượng Tâm.

Trước khi chuyển sang lắp ráp, CR-V e:HEV RS từng được phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Thái Lan với giá niêm yết 1,259 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn hàng không dồi dào, có giai đoạn phiên bản hybrid này ghi nhận tình trạng khan hàng tại đại lý, khiến tình trạng "bia kèm lạc" tái diễn.

Về cấu hình, ngoài bản e:HEV RS đang quen mặt, Honda còn hướng tới việc bổ sung thêm biến thể e:HEV L để mở rộng tệp khách theo hướng thực dụng, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ hệ truyền động hybrid. Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng, Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 2, cụ thể là trước Tết Nguyên đán 2026.

VinFast Limo Home: biến thể mới của Limo Green

VinFast Limo Home được nhắc đến như một biến thể "đổi vai" của Limo Green: từ định vị thiên về xe dịch vụ sang hướng sử dụng cá nhân, gia đình.

Theo tư vấn bán hàng, VinFast Limo Home đã được xác nhận ra mắt, đồng thời mẫu xe này cũng đã nhiều lần bị bắt gặp chạy thử trên đường thời gian qua.

Sức hút của Limo Green là nguyên nhân khiến VinFast bổ sung bản Limo Home hướng đến gia đình. Ảnh: Thượng Tâm.

Ở bản Limo Home, điểm nhấn nằm ở gói nâng cấp trang bị theo hướng "xe nhà" như đèn LED, đèn định vị ban ngày kiểu mới, mâm tăng lên 19 inch, gương chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ. Bên trong, xe được kỳ vọng bổ sung các tiện ích người dùng cá nhân quan tâm như vô-lăng có phím bấm, ga tự động, cần số chuyển sang dạng đặt sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto...

Việc phát triển thêm phiên bản trang bị cao hơn được xem là bước đi dựa trên sức hút mà Limo Green đã tạo ra trên thị trường. Dòng xe này ghi nhận mức bàn giao 9.642 xe trong tháng 11/2025 - con số đủ để tạo hiệu ứng thị trường và cho thấy nhu cầu MPV 7 chỗ chạy điện không còn thấp.