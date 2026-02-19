Gần 4.200 khách đi tàu biển xông đất Đà Nẵng

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng đón gần 4.200 du khách đi tàu biển góp phần tạo không khí sôi động cho hoạt động du lịch ngay từ đầu năm.

Ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Bính Ngọ), Sở VH-TT&DL TP. Đà Nẵng phối hợp với Cảng Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng tổ chức chào đón hơn 1.000 người (gồm 580 du khách đến từ các thị trường Anh, Pháp, Hoa Kỳ và 500 thuyền viên) trên tàu du lịch biển Seabourn Encor cập Cảng Tiên Sa (phường Sơn Trà).

Trong suốt giai đoạn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 16/2-22/2), bên cạnh chuyến tàu Seabourn Encore cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào mùng 3 Tết, Đà Nẵng còn liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế khác với số lượng hơn 4.200 du khách quốc tế từ thị trường châu Âu đến

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.Đà Nẵng cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận kết quả tích cực về lượng du khách tàu biển đến Đà Nẵng, cho thấy phân khúc này đang phục hồi và tăng trưởng tốt.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ và tăng cường liên kết với các hãng tàu, cảng biển và doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm thu hút thêm các chuyến tàu và du khách đến Đà Nẵng.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tặng quà du khách trên tàu Seabourn Encore cập cảng Tiên Sa vào sáng Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026.

Trong năm 2025, hoạt động du lịch tàu biển tại Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực từ các thị trường Âu, Mỹ, Anh, Đức, Úc và Trung lên đến 37,1% so với cùng kỳ. Trong năm 2026, lượng khách tàu biển đến tham quan và du lịch tại thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan. Dự kiến Đà Nẵng sẽ đón 59 chuyến tàu với hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm

2025.

“Những tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển ngay từ đầu năm 2026 mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho du lịch Đà Nẵng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tăng trưởng 2 con số của thành phố trong thời gian tới”, ông Vương nói.