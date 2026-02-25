Trái tim hồi sinh sau ca ghép, nữ bác sĩ sản khoa trở lại với nghề

Được ghép tim thành công từ nguồn tạng hiến chết não, bác sĩ sản khoa Nguyễn Thị Phương Nhi đã trở lại với chiếc áo blouse trắng. Hành trình từ ranh giới sinh tử đến phòng sinh là câu chuyện về y đức, tình thân và món quà sự sống.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nhi đã trở lại làm việc

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm nay đến với bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nhi (BV Tuyên Quang) theo một cách đặc biệt hơn bao giờ hết.

Không phải trong vai trò người đứng bên giường bệnh cứu sản phụ và trẻ sơ sinh, chị trở lại bệnh viện với một trái tim mới – món quà vô giá từ một người hiến tạng chết não và sự tận tâm của các đồng nghiệp ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức).

Sáu năm trước, khi đang mang thai con đầu lòng, chị phát hiện mắc bệnh cơ tim giãn. Đó là căn bệnh khiến cơ tim mỏng đi, buồng tim giãn lớn, chức năng co bóp suy giảm theo thời gian.

Sau sinh, chị bước vào hành trình điều trị nội khoa kéo dài. Chị vẫn cố gắng bám trụ với nghề, nhưng bệnh lý tiến triển âm thầm. Rồi một cơn suy tim cấp bất ngờ ập đến, đẩy chị vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ hội chẩn và đi đến kết luận khắc nghiệt: Giải pháp duy nhất để giữ lại sự sống là ghép tim. “Lúc ấy, tôi chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường, khỏe mạnh trở lại,” chị nghẹn ngào nhớ lại.

5 năm chờ đợi

Chị Nhi quê Thanh Hóa, theo chồng là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, người dân tộc Khơ Mú, quê Điện Biên, về công tác tại Tuyên Quang. Họ có một cô con gái nhỏ – động lực lớn nhất giúp chị bám víu vào sự sống trong những ngày nằm viện.

Năm năm chống chọi với bệnh cơ tim giãn là 5 năm của hy vọng và thấp thỏm. Với bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, mỗi ngày trôi qua đều là cuộc chiến. Chị hiểu hơn ai hết giá trị của từng nhịp tim khi chứng kiến nhiều bệnh nhân sản khoa vượt qua cửa tử. Nhưng khi chính mình nằm trên giường bệnh, ranh giới sinh tử trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Phép màu đã đến với chị khi một người hiến tạng chết não đã trao đi trái tim của mình. Ca ghép được thực hiện khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng giữa các ê kíp hồi sức, ngoại khoa, gây mê và chăm sóc sau ghép.

Khi tỉnh lại sau phẫu thuật, cảm nhận nhịp đập khỏe khoắn trong lồng ngực, chị biết mình đã được trao một cơ hội thứ hai. Đó không chỉ là thành công của y học, mà còn là kết tinh của nghĩa cử cao đẹp từ gia đình người hiến tạng.

Rồi chị quay lại bệnh viện trong vai trò bác sĩ điều trị ngoại trú. Sức khỏe cải thiện từng ngày. Chị lựa chọn đảm nhận những công việc nhẹ nhàng, tuân thủ chặt chẽ phác đồ thuốc chống thải ghép, tái khám định kỳ, gìn giữ trái tim mới như gìn giữ chính sinh mệnh của mình.

Bác sĩ Phương Nhi và con gái

Món quà 27/2 và lời tri ân thầm lặng

Ngày 27/2 năm nay, khoác lại chiếc áo blouse trắng, chị Phương Nhi nói đó là khoảnh khắc thiêng liêng. Từ một thầy thuốc trở thành bệnh nhân, rồi lại trở về với nghề, chị thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ “cứu người”.

Những buổi tối cùng con học bài, những bữa cơm gia đình đủ đầy tiếng cười, với chị giờ đây đều là ân huệ. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp gọi đó là phép màu. Nhưng chị biết, phía sau phép màu ấy là khoa học, là sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc và trên hết là sự hy sinh thầm lặng của một gia đình xa lạ.

Chị gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình người hiến tạng – những người trong khoảnh khắc mất mát lớn lao nhất vẫn chọn trao đi sự sống. “Họ đã cho tôi không chỉ một trái tim, mà cả một cuộc đời mới,” chị nói.

Trong ngày tôn vinh người thầy thuốc, câu chuyện của chị Phương Nhi như một vòng tròn khép kín đầy nhân văn. Trái tim được trao tặng tiếp tục đập trong lồng ngực một bác sĩ sản khoa, để rồi từ đó, những sinh linh khác lại được nâng đỡ, chào đời an toàn.