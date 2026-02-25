close Đăng nhập

Chốt giá đất siêu dự án Làng Vân của Vingroup

Hồ Xuân Mai

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt giá đất ở đô thị và giá đất các loại tại siêu dự án Làng Vân nhằm làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Vị trí dự án phức hợp đô thị nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Làng Vân tại vịnh Nam Chơn dưới chân đèo Hải Vân, TP Đà Nẵng.
UBND TP Đà Nẵng cho biết việc phê duyệt giá đất nhằm làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân.

Theo Quyết định số 728 của UBND TP Đà Nẵng, các hạng mục được xác định giá đất tại dự án cụ thể như sau: Đất ở đô thị có diện tích hơn 806.854 m2, giá đất 15,4 triệu đồng/m2; đất xây dựng công trình sự nghiệp có diện tích 95.245 m2, giá đất hơn 5 triệu đồng/m2; đất thương mại và dịch vụ du lịch có diện tích 305.398 m2, giá đất 7,1 triệu đồng/m2; và đất công trình dịch vụ du lịch khác có diện tích hơn 1,3 triệu m2, giá đất 1,15 triệu đồng/m2.

UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để tính nghĩa vụ tài chính. Cục Thuế thành phố sẽ thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Vinpearl, đơn vị được giao thực hiện dự án. Vinpearl có trách nhiệm nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND TP.Đà Nẵng cho hay giá đất được quy định tại quyết định này là cơ sở để tính toán nghĩa vụ tài chính theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 12/6/2025; đồng thời việc phê duyệt giá đất tại dự án Làng Vân căn cứ vào Luật Đất đai 2024, Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 20/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân...

Được biết, dự án Làng Vân được xem là một trong những dự án trọng điểm của Đà Nẵng, kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị phía Tây Bắc TP.

Siêu dự án phức hợp đô thị nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Làng Vân rộng 512 ha do Tập đoàn Vingroup đầu tư với vốn hơn 44.000 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại vịnh Nam Chơn dưới chân đèo Hải Vân, được khởi công vào tháng 6/2025. Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ trở thành biểu tượng du lịch mới của Đà Nẵng với tiêu chuẩn tiện nghi và tiện ích 5 sao.

