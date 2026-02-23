Tổng bí thư Tô Lâm: Không để chậm trễ, gián đoạn công việc sau Tết

Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu cán bộ, công chức bắt tay ngay vào công việc sau Tết, bảo đảm không chậm trễ, không gián đoạn trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Ngày 23/2, nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ năm 2026, Tổng bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt "Mừng Đảng - Mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Tổng bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Trung ương Đảng, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đầm ấm, vui tươi khắp mọi miền Tổ quốc.

Tổng bí thư Tô Lâm cho biết năm 2025 khép lại với rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ. Đất nước cũng chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Mỹ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nỗ lực không kể thời gian, sớm tối của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng bí thư chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Nhấn mạnh 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với yêu cầu và mục tiêu rất cao, Tổng bí thư nhắc mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.

Tổng bí thư đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ngoài ra, Tổng bí thư cũng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cho rằng trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ phải thật sự chuyên nghiệp, kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Ông Túc khẳng định với truyền thống "Tuyệt đối trung thành - đoàn kết, sáng tạo - tận tụy, chu đáo - giữ vững nguyên tắc", bước sang năm mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Túc, việc này tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, thật sự xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật và sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương Đảng.