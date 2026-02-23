Bé trai 9 tuổi nguy kịch vì kích nổ "vật thể lạ" nhặt được ngày Tết

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống bé trai 9 tuổi ở Ninh Bình bị đa chấn thương nặng sau khi kíp nổ tự chế phát nổ, cảnh báo nguy cơ tai nạn từ vật lạ trong dịp lễ.

Được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch

Ngày 29 Tết Bính Ngọ, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai 9 tuổi (trú tại Ninh Bình) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn từ kíp nổ tự chế.

Theo người nhà, khoảng 12h trưa ngày 29 Tết, cháu bé nhặt được một vật nhỏ giống bóng đèn nhấp nháy, kích thước chưa bằng đầu ngón tay. Không ai nhận ra đó là kíp nổ. Sau đó, trẻ lấy pin tiểu trong micro đấu nối vào vật này, khiến thiết bị bất ngờ phát nổ.

Tai nạn xảy ra trong tích tắc. Trẻ bị tổn thương nặng hai mắt, nhiều vết thương trên cơ thể. Sau sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển tuyến khẩn cấp lên Hà Nội.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, các bác sĩ cho bé chụp CT sọ não, lồng ngực, ổ bụng, kết quả cho thấy cháu bị tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng với thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc, giác mạc và mắt trái có dị vật. Ngoài ra, cơ thể cháu còn bị nhiều vết thương phần mềm do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn.

Trao đổi với VietTimes tối nay, mồng 7 Tết, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết trước tình trạng đa chấn thương đe dọa trực tiếp tính mạng của cháu bé, Bệnh viện đã phải tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, gồm Cấp cứu và Chống độc, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Hồi sức ngoại khoa, Nhãn khoa, để tìm phương án tối ưu cứu cháu.

Sau khi hoàn tất chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Bệnh nhi được đặt dẫn lưu màng phổi trái, mổ mở bụng thăm dò và khâu lỗ thủng dạ dày.

Đồng thời, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khâu giác mạc, xử lý tổn thương nhãn cầu và lấy dị vật nội nhãn.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa cho biết sau một tuần được điều trị tích cực, cháu bé đã tự thở, không cần hỗ trợ hô hấp; bụng ổn định và bắt đầu ăn trở lại; các ống dẫn lưu được rút. Hai mắt có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, dù thị lực còn giảm và cần tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng. Các tổn thương da đang dần liền sẹo.

Nhiều cháu nhỏ bị tai nạn đa chấn thương trong dịp Tết được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo thống kê của Khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khoa tiếp nhận 26 trường hợp nhập viện, gồm 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông.

Đáng chú ý có trẻ 4 tuổi bỏng 40% cơ thể do ngã vào nồi nước sôi. Trong 9 ngày nghỉ Tết, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện cũng tiêm vắc xin phòng dại cho 110 trường hợp bị chó, mèo cắn.

Các bác sĩ cảnh báo, kỳ nghỉ dài ngày là thời điểm trẻ có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu giám sát, nguy cơ tai nạn tăng cao. Phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với vật lạ, vật liệu nổ, thiết bị điện, hóa chất; đồng thời tăng cường quan sát khi trẻ chơi trong nhà và ngoài trời.

Tai nạn từ một vật nhỏ tưởng chừng vô hại đã đẩy một đứa trẻ vào ranh giới sinh tử. Trong những ngày lễ, sự cẩn trọng của người lớn không chỉ là lời nhắc nhở – đó là “lá chắn” quyết định sự an toàn của trẻ.