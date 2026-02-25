Phát động cuộc thi viết – ảnh tôn vinh thầy thuốc trong kỷ nguyên mới

Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần VII chính thức khởi động, mở rộng thêm hạng mục ảnh, tiếp tục hành trình tôn vinh những cống hiến bền bỉ, âm thầm của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới ngành y.

Thêm hạng mục ảnh, tăng sức lan tỏa

Chiều 25/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII.

Sau hơn 15 năm tổ chức, “Sự hy sinh thầm lặng” không còn là một cuộc thi báo chí đơn thuần mà đã trở thành thương hiệu truyền thông giàu sức lan toả.

Mỗi mùa giải là hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện về y đức, về nghị lực và sự dấn thân của đội ngũ y bác sĩ trên mọi miền Tổ quốc được kể lại, chạm tới trái tim công chúng.

Từ những bác sĩ thức trắng bên bàn mổ giành giật sự sống cho bệnh nhân, những điều dưỡng tận tụy chăm sóc người bệnh như người thân, đến cán bộ y tế bản làng vượt đèo lội suối mang vaccine đến vùng sâu vùng xa hay các nhà khoa học lặng lẽ trong phòng thí nghiệm… tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần “Lương y như từ mẫu” trong thời đại mới.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Y tế; đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Nghị quyết 72-NQ/TW đã định hình những giải pháp đột phá, dài hạn cho ngành trong kỷ nguyên phát triển mới: chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động; tăng cường y tế cơ sở; khám sức khỏe định kỳ miễn phí; hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân và miễn viện phí cơ bản.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, đội ngũ y bác sĩ vừa nhận được sự quan tâm sâu sát, vừa đối diện yêu cầu ngày càng cao từ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong bối cảnh ấy, báo chí được xác định là cầu nối nhân ái giữa ngành y và xã hội. “Ngòi bút là ngọn lửa thắp sáng giá trị đạo đức, lan tỏa năng lượng tích cực và giúp xã hội thấu cảm hơn với những nhọc nhằn của nghề y”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Cuộc thi quy tụ Hội đồng Chung khảo là các văn nghệ sĩ, nhà báo, bác sĩ có uy tín

Báo chí thắp lửa y đức, tinh thần “Lương y như từ mẫu”

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết điểm mới nổi bật của mùa giải thứ VII là bổ sung hạng mục ảnh bên cạnh hạng mục viết truyền thống.

Ban Tổ chức kỳ vọng, ngoài sức mạnh của ngôn từ, những khoảnh khắc chân thực được ghi lại qua ống kính sẽ mang đến góc nhìn đa chiều, sống động về chân dung người thầy thuốc Việt Nam: giọt mồ hôi sau ca mổ kéo dài, nụ cười hạnh phúc khi bệnh nhân ra viện, hay hình ảnh bác sĩ băng rừng trong mưa lũ.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, cuộc thi quy tụ Hội đồng Chung khảo uy tín. Ở hạng mục viết, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Tham gia còn có PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cùng nhiều nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí lớn.

Hạng mục ảnh do NSNA Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh giàu kinh nghiệm.

Tác phẩm dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể. Bài viết tối đa 4.500 từ, khuyến khích thể hiện theo các hình thức hiện đại như Multimedia, Longform. Ở hạng mục ảnh, tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc bộ ảnh từ 5–8 tấm.

Cơ cấu giải thưởng được mở rộng tương ứng với hai hạng mục.

Nhóm viết có 1 Giải Đặc biệt trị giá 80 triệu đồng, 1 Giải Nhất 50 triệu đồng cùng nhiều giải Nhì, Ba, Khuyến khích. Nhóm ảnh có 1 Giải Nhất 50 triệu đồng, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích.

Tác phẩm dự thi được sáng tác từ ngày phát động 25/2 đến hết 30/11/2026. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027.