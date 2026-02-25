Quy định mới chấm dứt điều trị Đông y tùy tiện

Bộ Y tế vừa công bố hướng dẫn chuẩn hóa 58 quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền nhằm nâng cao chất lượng điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

GS Trịnh Thị Diệu Thường khám cho bệnh nhân điều trị bằng YHCT

Chuẩn hóa kỹ thuật để chấm dứt điều trị tùy tiện

Nhiều năm qua, YHCT giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là trong điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và hỗ trợ sau phẫu thuật. Tuy nhiên, việc triển khai kỹ thuật giữa các cơ sở đôi khi còn khác nhau về chỉ định, cách thực hiện và kiểm soát an toàn. Việc ban hành đồng bộ 58 quy trình kỹ thuật lần này nhằm khắc phục tình trạng đó.

Mỗi quy trình đều được xây dựng đầy đủ các nội dung từ chỉ định, chống chỉ định, chuẩn bị nhân lực, thuốc, thiết bị y tế đến các bước tiến hành theo trình tự cụ thể, nhằm giảm nguy cơ tai biến và nâng cao tính chuyên nghiệp, giúp người bệnh được điều trị theo chuẩn chung, dù ở tuyến trung ương hay địa phương.

Danh mục kỹ thuật được chuẩn hóa rất rộng. Bên cạnh các phương pháp quen thuộc như xoa bóp bấm huyệt, chườm thuốc, cứu ngải, xông hơi thuốc, còn có nhiều kỹ thuật chuyên sâu như điện châm, điện nhĩ châm, điện mãng châm, thủy châm, laser châm, tiểu đao châm, diện chẩn, kéo nắn cột sống cổ và thắt lưng, nắn bó gãy xương theo phương pháp YHCT.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật được hướng dẫn chi tiết theo từng nhóm bệnh. Chẳng hạn, cấy chỉ không chỉ là một kỹ thuật chung mà được quy định áp dụng trong điều trị liệt sau tai biến mạch máu não, đau lưng, thoái hóa khớp, hen phế quản, viêm xoang, mất ngủ, rối loạn tiền đình, rối loạn tiêu hóa, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, rượu và ma túy.

Việc chuẩn hóa theo bệnh lý giúp bác sĩ có cơ sở rõ ràng khi chỉ định, đồng thời người bệnh hiểu hơn về hiệu quả và giới hạn của từng phương pháp.

Một điểm đáng chú ý khác là Bộ Y tế quy định rõ kỹ thuật nào được phép làm tại phòng bệnh, phòng thủ thuật hay phòng phẫu thuật, hạn chế tình trạng thực hiện không đúng điều kiện, tiềm ẩn rủi ro cho người bệnh.

Ở tầm vĩ mô, Hướng dẫn mới góp phần tái định hình cách tổ chức điều trị trong hệ thống y tế. Việc kết hợp YHCT đúng chỗ giúp giảm tải điều trị mạn tính, tiết kiệm chi phí và kéo dài hiệu quả chăm sóc.

Châm cứu điều trị trẻ tự kỷ ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Minh bạch giá dịch vụ, bảo vệ quyền lợi bảo hiểm y tế

Trao đổi với VietTimes, GS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế, cho biết Hướng dẫn này còn là căn cứ để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và làm cơ sở tính giá dịch vụ khám, chữa bệnh YHCT.

Khi các kỹ thuật đã có quy trình chuẩn, xác định rõ thời gian thực hiện, nhân lực, thuốc và thiết bị cần thiết, việc tính toán chi phí sẽ có cơ sở khoa học và minh bạch hơn. Điều này góp phần hạn chế tình trạng thu phí không đồng nhất giữa các cơ sở, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, chỉ những kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sử dụng thuốc, thiết bị y tế theo quy định hiện hành mới được triển khai. Người thực hiện phải là người hành nghề có phạm vi chuyên môn phù hợp. Quy định này nhằm siết chặt chất lượng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Một điểm mới đáng chú ý là cơ sở khám, chữa bệnh được phép áp dụng một phần hoặc toàn bộ hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành, nhưng phải có văn bản phê duyệt của người đứng đầu đơn vị.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai nếu phát sinh bất cập hoặc cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, các cơ sở được chủ động điều chỉnh quy trình áp dụng tại đơn vị mình, đồng thời báo cáo Bộ Y tế để xem xét áp dụng rộng rãi. Cơ chế này giúp hệ thống YHCT linh hoạt hơn, theo kịp thực tiễn điều trị và tiến bộ khoa học.

Trong bối cảnh nhu cầu kết hợp YHCT với y học hiện đại ngày càng tăng, đặc biệt ở điều trị bệnh mạn tính và phục hồi chức năng, việc chuẩn hóa 58 quy trình kỹ thuật không chỉ mang ý nghĩa quản lý mà còn củng cố niềm tin của người dân vào chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học truyền thống.