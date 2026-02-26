close Đăng nhập

Đà Nẵng trang bị súng chế áp UAV để xử lý flycam đe dọa an toàn bay

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Trước tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập an toàn hàng không, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã ra quân kiểm soát 24/24, xử lý triệt để tình trạng này.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Lực lượng quân sự TP Đà Nẵng đang thực hiện khống chế phương tiện bay không người lái tại khu vực cầu Rồng.
Lực lượng quân sự TP Đà Nẵng đang thực hiện khống chế phương tiện bay không người lái tại khu vực cầu Rồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý thiết bị bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác trên địa bàn. Hội nghị do Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chủ trì.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép.

Theo đó, các lực lượng sẽ duy trì tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày; tổ chức quan sát thường xuyên tại Trạm quan sát Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, bảo đảm trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng xử trí kịp thời khi có tình huống.

Các Ban Chỉ huy Quân sự PTKV 1 – Cẩm Lệ, PTKV 5 – Điện Bàn và Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã trên địa bàn thành lập tổ tuần tra, kiểm soát chuyên trách; được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm; đồng thời các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình hằng ngày về Bộ Chỉ huy Quân sự TP.

kiem-soat-flycam-2.png
Lực lượng quân sự TP Đà Nẵng tổ chức tuần tra trên các tuyến đường nhằm phát hiện, xử lý các phương tiện bay không người lái hoạt động trái phép trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, công tác tuần tra tập trung vào các địa điểm vui chơi, giải trí, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh và các khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Bên cạnh đó, các lực lượng sẽ tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng không nhân dân và các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đà Nẵng #Thiết bị bay không người lái #Flycam #UAV

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

230 người tử vong do TNGT dịp Tết

230 người tử vong do TNGT dịp Tết

Ngày 22/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 10h ngày 22/2), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông làm chết 230 người, bị thương 274 người.

Theo Tổng bí thư, Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ phát động Tết trồng cây

Sáng 22/2, Tổng bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).