Fanpage VTV24, Theanh28 xuất hiện trở lại, Facebook thừa nhận sự cố kỹ thuật

Sau hơn 2 ngày "biến mất", nhiều fanpage lớn như VTV24, Theanh28 Entertainment đã tìm thấy trở lại từ chiều 6/1.

Chiều 6/1, nhiều fanpage lớn tại Việt Nam đã hiển thị trở lại trên Facebook sau quãng thời gian hơn 2 ngày không thể truy cập. Ghi nhận từ người dùng cho thấy một số trang từng bị ảnh hưởng như VTV24, Theanh28 Entertainment… đã xuất hiện lại và có thể truy cập bình thường.

vt-fanpage-vtv24-theanh28-xuat-hien-tro-lai-sau-thoi-gian-bay-mau-facebook-thua-nhan-su-co-ky-thuat-anh-1.jpg
Các fanpage lớn đã có thể truy cập trở lại từ chiều 6/1, sau hơn 2 ngày "mất tích" khỏi Facebook. Ảnh: Thượng Tâm

Cùng thời điểm, thông qua tài khoản chính thức, Meta (công ty mẹ Facebook) xác nhận nền tảng gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Meta cho biết đã ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến tài khoản tại Việt Nam, đội ngũ đang ưu tiên xử lý và một số người dùng đã được khôi phục. Tuy nhiên, Meta không nêu rõ nguyên nhân hay hạng mục lỗi kỹ thuật cụ thể.

Meta cũng đề cập phản ánh liên quan việc thay đổi ảnh đại diện. Meta cho biết Facebook có nhiều lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố, đồng thời khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát cài đặt bảo mật và quyền riêng tư. Tuy nhiên, Meta nhấn mạnh việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook.

Trước đó, vào sáng 4/1, cộng đồng mạng xôn xao khi hàng loạt fanpage có lượng theo dõi lớn tại Việt Nam đột ngột "mất tích", không thể tìm thấy trên thanh tìm kiếm hoặc truy cập trực tiếp. Một số trang lớn bị ghi nhận không truy cập được từ ngày 4/1 như VTV24, VTV3, Theanh28 Entertainment...

fanpage-vtv24-theanh28-xuat-hien-tro-lai-sau-thoi-gian-22bay-mau22-facebook-thua-nhan-su-co-ky-thuat-anh-2.png
Meta (công ty mẹ Facebook) thừa nhận lỗi kỹ thuật sau loạt sự cố xảy ra trong vài ngày qua. Ảnh: Chụp màn hình.

Đây không phải lần đầu Facebook gặp sự cố khiến các cộng đồng lớn "bay màu". Cuối tháng 6/2025, nhiều hội nhóm Facebook đông thành viên tại Việt Nam cũng từng bị đình chỉ truy cập do lỗi kỹ thuật, sau đó được khôi phục trở lại sau khoảng 1-2 ngày.

