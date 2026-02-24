Việt Nam lần đầu sở hữu công nghệ sản xuất vắc xin đỉnh cao, củng cố an ninh y tế, kinh tế quốc gia

VNVC vừa ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) để đầu tư dây chuyền sản xuất vắc xin ứng dụng công nghệ cao cho Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, qua đó gia nhập top 20 nhà máy hiện đại trên thế giới sở hữu công nghệ sản xuất tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu.

Lễ ký kết giữa Công ty Vắc xin Việt Nam - VNVC và Syntegon diễn ra ngày 24/2 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức). Ảnh: Thế Vinh

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer” - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Nhờ nền tảng công nghệ này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vắc xin, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vắc xin phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml. Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm.

Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vắc xin sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP… Từ đó, cùng với việc đảm bảo đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, vắc xin “made in Việt Nam” hoàn toàn có thể tham gia thị trường toàn cầu, lĩnh vực có phân khúc công nghệ cao và khắt khe bậc nhất của ngành sản xuất dược phẩm, với chất lượng tương đương các trung tâm sản xuất hàng đầu trên thế giới.

Toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Đầu tư dây chuyền công nghệ cao từ Syntegon (Đức) đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy sở hữu công nghệ sản xuất vắc xin hiện đại hàng đầu thế giới. Ảnh: VNVC và Syntegon

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, ông Florian Blobel, Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC là dự án có quy mô và mức độ đầu tư rất ấn tượng trong các dự án sản xuất vắc xin hiện nay. Trong khi nhiều nhà máy thường triển khai theo từng giai đoạn, dự án của VNVC thể hiện tầm nhìn dài hạn khi lựa chọn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, dây chuyền và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ giai đoạn khởi đầu.

“Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực vắc xin mà còn trong toàn bộ hệ sinh thái công nghệ dược phẩm và sinh học”, ông Florian Blobel nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã bấm nút khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam, dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Hải Nam

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá việc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC sở hữu dây chuyền sản xuất tiên tiến sẽ giúp chủ động nguồn cung và bảo đảm chất lượng vắc xin trong nước. Đây là dấu mốc quan trọng của ngành y tế trong tiến trình hội nhập quốc tế, thể hiện sự chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ hiện đại, qua đó từng bước nâng cao năng lực tự chủ sản xuất vắc xin chất lượng cao tại Việt Nam.

“Bộ Y tế đánh giá cao tầm nhìn, năng lực triển khai và quyết tâm hợp tác công nghệ cao của VNVC đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các tổ chức trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nói.

Cũng tại buổi lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh làm chủ công nghệ lõi, đặc biệt là sản xuất vắc xin ngày càng quyết định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, gắn liền trực tiếp với an ninh y tế quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, việc VNVC mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất vắc xin hiện đại cho thấy khu vực tư nhân đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp dược, vắc xin và sinh phẩm y tế theo hướng hiện đại, tăng cường tự chủ và nâng cao năng lực y tế dự phòng quốc gia.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, cho biết Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang phục vụ hàng chục triệu liều vắc xin cao cấp hàng đầu thế giới cho người dân mỗi năm, tương đương với các quốc gia phát triển. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất vắc xin, VNVC đặt mục tiêu sản xuất ngay các vắc xin này tại Việt Nam nhằm giảm giá thành và chủ động nguồn cung phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thai phụ tiêm vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp RSV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Đến nay, VNVC đã đạt được những thỏa thuận lịch sử về chuyển giao công nghệ, nội địa hoá các vắc xin quan trọng với các hãng vắc xin toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Do đó, việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới là yếu tố then chốt để bảo đảm vắc xin sản xuất tại nhà máy của VNVC đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế.