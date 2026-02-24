Đà Nẵng phải xây dựng hệ sinh thái y tế sánh vai với các cơ sở y tế đầu ngành

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại buổi thăm đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nhân dịp đầu năm và hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Ngày 24/2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nhân dịp đầu năm, hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2025 với nhiều dấu ấn chuyên môn quan trọng.

Theo đó, riêng trong lĩnh vực kỹ thuật cao, chuyên sâu, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện 46 ca ghép thận, 10 ca ghép tủy và phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công 4 ca ghép gan. Đây là lĩnh vực chuyên môn sâu, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

"Bệnh viện Đà Nẵng hiện là bệnh viện lớn nhất thành phố, điều trị cho bệnh nhân nhiều tỉnh thành trong khu vực, định hướng tiến tới mục tiêu bệnh viện hạng đặc biệt.

Ở hai đầu đất nước, hệ thống y tế chất lượng cao tập trung tại Hà Nội và TPHCM với đội ngũ đầu ngành, trang thiết bị hiện đại, có khả năng xử lý các ca bệnh đặc biệt, phức tạp.

Trong khi đó, Đà Nẵng là TP trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung tâm cả nước, vì vậy cần phấn đấu xây dựng các cơ sở y tế đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu cho người dân khu vực", Bí thư Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhân chuyến thăm Bệnh viện Đà Nẵng trong dịp đầu năm và hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Cũng theo Bí thư Lê Ngọc Quang: " Việc chuyển bệnh nhân ra Hà Nội hoặc vào TP HCM, nhất là trong tình huống khẩn cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, Đà Nẵng phải từng bước xây dựng hệ sinh thái y tế đủ năng lực, sánh vai với các cơ sở y tế đầu ngành”.

Bí thư Thành ủy khẳng định định hướng phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu là phù hợp với thế mạnh của Đà Nẵng. Để đạt mục tiêu này cần có cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ, nhất là ở các lĩnh vực khó, chuyên sâu.

"TP sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, từng bước hoàn thiện hạ tầng đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu kỹ thuật cao được xác định là hết sức cần thiết, cần sớm hoàn tất thủ tục để triển khai trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho hay.

Bí thư Lê Ngọc Quang cho biết thêm, Thường trực Thành ủy sẽ có buổi làm việc chuyên sâu với ngành y tế trong thời gian tới để bàn thảo kỹ hơn các định hướng, giải pháp phát triển ngành y tế Đà Nẵng.